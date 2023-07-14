Зачем нам Мусорстан?..

«Мусорный ветер, дым из трубы,

Плач природы, смех сатаны,

А всё оттого, что мы

Любили ловить ветра

и разбрасывать камни…»

Группа «Крематорий»

Полагаю, для многих жителей Бишкека вот уже как несколько лет совсем не секрет, что город наш любимый, в прошлом чистый и один из самых зелёных на просторах СНГ, к сожалению, статус свой всё теряет и теряет… По отзывам друзей и знакомых из регионов Кыргызстана, и у них ситуация не очень в этом смысле. Недаром глава государства недавно серьёзно отчитал чиновников Иссык-Кульской области, отметив, что центр Тюпа превратился в свинарник. Да и интернет пестрит фотографиями замусоренных частей Бишкека, других городов и весей нашей страны…

Про регионы объективно рассуждать мне сложно, в последние годы редко выезжаю туда. Но о столице, видя ежедневно мусорные проблемы своими глазами, стану, так как молчать сил уже нет никаких! В одной из социальных сетей есть группа «Кыргызстан — не Мусорстан», куда неравнодушные граждане скидывают фотографии замусоренных участков со всей нашей республики. В этом материале размещаем скрины некоторых публикаций из этой группы, на которых есть время, год, когда это было опубликовано, дабы кто-нибудь из чиновников не надумал упрекнуть меня в использовании старых материалов.

Вернёмся к столичной мусорной проблеме. Даже если бы я никаких фото не предоставила, мы с вами, горожане, являемся живыми свидетелями загрязнённости Бишкека. Дело не только в мусоре. Стало очень пыльно. Из дома выйти не успеваешь, как обувь покрывается грязным налётом серого цвета. Несколько лет назад такого не было! Что случилось? Я не эксперт, но давайте, уважаемые читатели, порассуждаем над очевидным. Поливальные машины нынче редко в городе можно увидеть. Почему, сломаны? Повторюсь — горы мусора, переваливающиеся через края баков, частое зрелище в Бишкеке. Почему? Ведь за вывоз мусора платим. По всему городу нещадно рубят деревья, оставляя уродливые обрубки. Зачем? Обеспокоенные бишкекчане каждый день публикуют в интернете фото бывших деревьев, обчекрыженных современными дровосеками… В рубрику «Репортёр» агентства АКИpress жители тоже часто присылают грустные снимки и про деревья, и про мусор. Скрины прилагаю. Зелёные насаждения — это же «лёгкие» городские… Чиновники муниципальные могут напомнить, конечно, что много деревьев было посажено в последние годы. Помню об этом, конечно. Но мы, горожане, также видим и фотографируем, как многие из тех деревьев сохнут, погибают…

Я как житель Бишкека считаю, что в городе убирают плохо, мусор вывозят недостаточно часто в некоторых районах, о деревьях вообще без слёз писать не могу… Но не только городские и региональные власти должны облагораживать вверенные им территории, но и сами жители, если им не наплевать на свою Родину, должны следить за чистотой и не вести себя по-свински, не удосуживаясь даже донести пакеты до мусорных баков…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора, скрины из интернета.

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