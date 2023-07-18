Свято место

Нам прилетело, откуда не ждали. Как гром среди ясного неба прозвучала команда сверху (от ГП «Департамент государственных зданий» при Управлении делами Президета») о «слиянии» двух старейших газет — «Кыргыз туусу» (99 лет) и «Слово Кыргызстана» (98 лет). Их решено разместить на одном (втором) этаже нашего Дома печати, где расположены «Эркин-Тоо», «Слово Кыргызстана», «Кыргыз туусу». И всё ради того, чтобы освободить третий этаж под некую Высшую школу экономики и финансов! Хотя данные помещения закреплены за двумя редакциями распоряжениями Президента и правительства в конце 90-х годов. Мы и рады бы помочь, «порадеть», да вот беда — придётся тогда двум коллективам сидеть буквально на головах друг друга. Тем более что у каждой редакции своя серверная сеть, которую при таком «уплотнении» сложно перенести, а если и возможно, то это требует внушительных материальных вложений, которых у редакций просто нет.

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ…

Сразу скажем, такого волевого решения не позволяло себе ни одно из сменявшихся чередой правительств страны. То есть это трёхэтажное здание на углу улиц Абдымомунова — Абдрахманова было незыблемой цитаделью пропаганды и агитации, доброго и вечного, что призвано нести в массы.

При этом, чем отличается та же газета «Слово Кыргызстана» наряду с другой же правительственной «Кыргыз тусуу» от других независимых и не очень, успешных и только на подступах (интернет-изданий, информагентств и бумажных версий)? Тем, что мы служим государству. Заметим, не какому-либо олигарху, состоятельному депутату, не министерству и ведомству, а народу, демосу, многонациональному населению. Причём «Слово» — единственный печатный орган на русском, вот уже 30 лет защищающий статью в Конституции — «официальный язык».

Вы скажете, ну, подумаешь, что тут такого — разместить две газеты на одном этаже. Потеснитесь, уплотнитесь, вспомните (ха-ха!) советское прошлое с подселением. Но это значит установить на одном пьедестале (подчёркиваю — пьедестале!) два памятника как в насмешку, как развенчание всего святого. У наших газет при всей их схожести в то же время своя уникальность, неповторимость, своя подача материалов. Но самое главное — этим «уплотняться надо» наносится оскорбление почти уже столетней истории этих почтенных печатных органов.

У того, кто придумал эту затею, есть ли ощущение того, что эти газеты — достояние, национальное сокровище на все времена!

…КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

Поднимем историю «Слова Кыргызстана», а до этого — «Советской Киргизии». А ещё раньше были «Батрацкая правда» и «Крестьянский путь». Часто на страницах «Советской Киргизии» выступал Чингиз Айтматов. Он размышлял о роли национальной литературы и задачах писателей в умении рассказывать о быте народа, не ввергаясь в каменный национализм и не гордясь «дикой древностью». Пронзительно отозвался на смерть сказителя Саякбая Каралаева. Айтматов отметил великий вклад, который сделал манасчи для сохранения знаний и традиций кыргызского народа: «Он наизусть

помнил миллионы стихотворных строк. Чтобы записать из его уст эпос «Манас» и другие малые эпосы, потребовались годы и десятилетия. Если бы меня спросили, кого я знаю из великих людей своего народа, я, пожалуй, первым назвал Саякбая Каралаева».

А поэт-фронтовик Сооронбай Джусуев рассказывал в публикациях «Советской Киргизии» о романах, повестях и поэмах писателей, прошедших войну, знавших о тяготах и ратном труде по собственному опыту: «Наши писатели считают своим долгом рассказать нынешним и будущим поколениям о том, каким был советский солдат, разгромивший гитлеровскую армию и избавивший мир от фашистской тирании».

Народный художник Киргизской ССР Ольга Мануйлова на страницах «Советской Киргизии» заострила внимание на том, что в столице выпиливаются и вырубаются деревья, причём самим же «Зеленстроем». «В нашем городе, — пишет художник, — многие старые, прекрасные деревья ждут своей гибели, потому что в них образовалось дупло. Но ведь нужно просто «запломбировать» их. Дупло почистить, продезинфицировать специальной жидкостью, а потом покрыть проволочной сеткой и заделать цементом». Она обратила внимание, что в жаркие месяцы во Фрунзе практически отсутствует полив зелёных насаждений, вырубают деревья при строительстве новых зданий, а не переносят их в новые микрорайоны. Как это делают в Москве. Увы, провидица словно угадывала, что проблема с экологией в столице будет только ухудшаться. Смог в последние зимы — наглядное тому подтверждение.

Актёр Арсен Умуралиев, чьё имя сегодня носит Бишкекский городской драматический театр, в одном из интервью в 1971 году рассказал о своём участии в монгольской киноленте «Кочующий фронт»: «Так сложилось, что киргизские актёры участвуют в становлении монгольского кино. Играл в фильмах о братской республике народный артист М. Рыскулов, играл и я — главную роль в фильме «Последний угон».

Вот такими разносторонними увлечениями профессией предстают известные личности отечественной культуры в публикациях нашей газеты.

А воспоминания Эльвиры Маречек… «В 1925 году, весной, в Киргизию приехал из Чехии кооператив промышленных рабочих «Интергельпо», название которого означало на международном языке идо «взаимопомощь». Я хорошо знаю историю этого кооператива, так как его организатором был мой дед — Рудольф Маречек. Они привезли с собой из Чехии станки и оборудование, много подручных инструментов, а главное — громадное желание и умение создавать промышленные производства, начиная с простых мастерских. Члены кооператива — чехи, словаки, венгры, немцы — привезли в своих сердцах много того, чем уже в то время была богата Европа. Именно тогда в нашей республике и начиналось строительство школ, детских садов, клубов для отдыха, появились мастерские кирпичного производства, швейные и кожевенные цеха. Словом, зарождалась советская страна. И уже в 1927 году газету стали называть «Советская Киргизия».

А вот как отреагировал в связи с 90-летием «СК» Бишкекский госуниверситет имени Карасаева: «Несмотря на сложные экономические и политические изменения конца ХХ — начала ХХI века, это единственная газета, которая не поддалась волне эмоций переходного периода и на своих страницах подавала, пусть иногда и противоречивую, но всегда правдивую информацию. В этом плане можно с уверенностью сказать, что «Слово Кыргызстана» выполняет свои основные задачи: контрольные, регулятивные, созидательные, интернациональные. С честью и достоинством постоянно находясь в информационном пространстве, «Слово Кыргызстана» — правительственная газета, на страницах которой освещаются все главные новости страны».

ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ

В архивах газеты можно найти имена тех, кто создавал этот продукт — качественное русское слово.

Фронтовики Александр Боров, Анисим Егоров, Глеб Гончарук, Николай Чикинов, Павел Денисюк, Евгений Старков, Николай Погожев, Николай Шундрин, Луиза Знаменщикова. А в последующем появились их ученики: Виктор Никсдорф, Вилор Акчурин, фотокоры: Владимир Кириенко, Эдгар Вильчинский.

Это всё незабываемые имена из незабываемой эпохи «Советской Киргизии» — «Слова Кыргызстана». И обратите внимание, какой многочисленный (по нынешним меркам) состав делал, да что там, творил газету.

А всё потому, что у редакции было стабильное материальное положение. Потому что редактора могли приглашать лучших из лучших и не экономить на них. И результат: газета была действенной, нелицеприятной. Поскольку тогда государственные и муниципальные чиновники, депутаты — все те, кто облачён властью и содержится за счёт бюджетных средств (будто сейчас по-другому), имели обязательства отвечать через СМИ на критику в их адрес.

Вот пример: «В связи с поднятым в корреспонденции вопросом о регистрации новорождённых непосредственно в родильных домах объединённая комиссия Минздрава, Управления актов гражданского состояния приняла такое решение, учитывая пожелания самих трудящихся».

Возможность не только поднимать проблемы в прессе, но и конструктивно решать их придавала сил журналистике. А журналистов это дисциплинировало, потому как любая критика проверялась. А сегодня на самую злободневную публикацию чиновники никак не реагируют и стараются замолчать острую тему, что приводит к недоверию к власти и влияет на протестные настроения в обществе. Свежайший пример: дефицит воды в столице и как с ним борются…

Всё это, скорее, подходит к празднованию юбилея, «бойцы вспоминают минувшие дни». Но нам сейчас, когда над редакцией навис дамоклов меч, каждое лыко в строку. Мы хотим, чтобы нас поняли в обществе, какие ценности мы на этом втором этаже сохраняем, какие могли бы когда-нибудь здесь разместить экспонаты, включающие столетнюю историю не только газеты, но и через неё всей страны.

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ

А теперь вопрос: кто платит и девушку танцует? Да, мы считаемся государственным СМИ. И наша задача освещать работу и программы правительства. Но этим связь редакции с властью практически и ограничена. Мы, по сути, хозрасчётная организация и уже давно стараемся обеспечить себя сами. При этом остаёмся востребованными на рынке — и десять, и пятнадцать лет назад, и сейчас. Почитайте наши материалы. Если недосуг искать газету в киоске, коих кот наплакал, ищите в интернете — Slovo.kg.

Да, нам материально трудно, зарплату получаем не вовремя, по мере поступления средств от рекламы. Ремонт помещения не проводим в силу тех же финансовых причин. И при этом нас хотят волевым решением поставить в стойло! Уже было в 2000-х годах подобное — по инициативе экс-главы государства газета «СК» закрывали. По политическим мотивам — профессионализм оказался невыгоден тогдашнему режиму. Затем издание едва не акционировали (в пользу одного держателя контрольного пакета акций).

В последующем наверху то и дело витала идея загнать нас (ещё чего!) в холдинг с неизвестно какими намерениями. А два года назад вдруг объявилась тогдашний депутат парламента Евгения Строкова, которая (по жалобе двух бузотёрок) взялась создавать какие-то рабочие группы и комиссии для проверки редакции.

И даже пошла на крайнюю меру — с трибуны парламента в адрес руководства редакции прозвучала наглая клевета. Типа они немерено получают. Но когда поняла, что сморозила несусветную глупость, стала оправдываться: дескать, это её личное мнение. Истинной причиной этой атаки стала публикация с опровержениями того бреда, что она несла. Газета опубликовала про Строкову материал, чувствительный для человека, который крайне трепетно относится к своим чувствам и реагирует так, что мало не покажется. Это из серии: «Мы будем так бороться за мир, что от него камня на камне не останется». Кто последний раз видел Строкову?

Нынешняя же история с уплотнением даже посильнее «Фауста» Гёте. Доктор идёт на сделку с Мефистофелем. Нам предлагается отдать половину помещений коллегам по цеху. Вы думаете, те и другие безропотно пойдут на эту сделку? Нет, мы воскликнем: это до какой же степени неуважения надо верхам дойти, чтобы в канун столетнего юбилея наших газет подложить им такую свинью?! Заслуги, награждения, имена — всё побоку. Всё решает только рациональный подход. И разве в этом не скрывается то же ущемление свободы слова, прав редакционных коллективов?! Или благодарить, что ещё не выкинули на помойку со всеми нашими заслугами. Говорил же один из очередных информационных начальников из обоймы администрации Президента: «Скажите спасибо, что мы позволяем вам работать». Они! Позволяют! Мы, что, информационная обслуга и медийные холопы?! Нет уж, увольте! Если мы лишь номинально считаемся правительственной газетой, а фактически — хозрасчётной, то почему надо разбавлять Дом печати (пусть и номинальный, оставшийся в памяти многих поколений кыргызстанцев) какой-то высшей школой? Так можно и до мышей дойти и технично переместить обе редакции в подвал здания. От властных глаз подальше. То ещё будет решение.

Или всё-таки у нас осталась в стране журналистская солидарность, которая воспрепятствует деянию по уплотнению и скажет своё «фе» новаторам-реорганизаторам?!

Геннадий КУЗЬМИН. и коллектив

ИД «Слово Кыргызстана»

КАК У НИХ

В Казахстане, к примеру, правительственная русскоязычная газета «Казахстанская правда» базируется в Астане в прекрасном месте на набережной (тоже на втором этаже) в центре города. Зарплата под стать — достойная, поскольку верхи понимают, что на новостях, тем более провластных, не экономят. К слову, филиал газеты есть и в Алматы.

Узбекистанская правительственная газета «Правда Востока» — старейшее издание с достойной зарплатой журналистов и находится на балансе администрации Президента в отличном здании в центре города.

И совсем уж не стоит упоминать о правительственной «Российской газете» с финансированием от правительства РФ. У неё куча филиалов по стране, даже есть у нас.

А наша правительственная газета «Слово Кыргызстана» не только не получает никакого финансирования, но и добывает эти крохи сама за счёт совсем уж в последнее время «прохудившейся» рекламы. Даже на просьбы редакции хотя бы об увеличении тиража за счёт подписки власть хранит молчание. Только и было-то, что здание (без ремонта от царя Гороха). Да и то отнимают у журналистов право на творчество (парадокс: именно освещение деятельности власть предержащих), уплотняя и тесня, создавая такие же проблемы и второй правительственной газете «Кыргыз туусу».

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