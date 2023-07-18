Цель — укрепить торгово-экономическое сотрудничество

Президент Садыр Жапаров принял заместителя председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Чонг У Тэка, посетившего страну с официальным визитом.



Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего взаимодействия по всем направлениям, в том числе и межпарламентского сотрудничества.

Глава государства выразил надежду, что визит Чонг У Тэка в Кыргызстан станет важным событием в истории дружбы и сотрудничества между двумя странами и придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Садыр Жапаров отметил высокую динамику кыргызско-корейского сотрудничества, взаимодействия между странами в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также развивающиеся межпарламентские отношения.

«Кыргызстан рассматривает Южную Корею как одного из важных приоритетных партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кыргызская сторона придаёт большое значение продолжению и расширению политического диалога между двумя странами. В этом контексте важное значение имеют переговоры на высшем уровне, которые определяют позитивный характер межгосударственного взаимодействия», — отметил Президент, констатировав, что визиты премьер-министра Кореи в 2019 году и спикера Национальной Ассамблеи в Кыргызстан в 2021 году стали знаменательными событиями в истории кыргызско-южнокорейского сотрудничества. Пользуясь случаем, Садыр Жапаров пригласил Президента Республики Корея Юн Сок Ёля посетить Кыргызстан с официальным визитом в удобное для него время.

Президент обратил внимание на имеющийся между двумя странами большой потенциал и возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества. В Кыргызстане созданы благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов, первостепенное внимание уделяется защите их прав и интересов.

«Мы также признательны за включение Кыргызстана в список приоритетных стран для получения поддержки по линии официальной помощи развития. Особо хотел отметить поддержку корейского правительства, оказываемую по линии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA)», — сказал глава государства и назвал важным событием подписание сторонами 14 июля т.г. Соглашения по проекту «Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы».

Вместе с тем Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на вопросах в сфере выдачи виз гражданам Кыргызстана для посещения Республики Корея, отметив важность рассмотрения упрощённого порядка выдачи виз.

Заместитель председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Чонг У Тэк в свою очередь поблагодарил Президента Садыра Жапарова за оказанное гостеприимство. Он выразил заинтересованность в активизации двусторонних отношений между Кыргызстаном и Кореей, в том числе межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Чонг У Тэк считает, что взаимоотношения между двумя странами выйдут на новый уровень и получат дополнительный импульс для дальнейшего развития. Подчёркивая активное развитие торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Республикой Корея, Чонг У Тэк уделил особое внимание вопросу объединения усилий по развитию двустороннего партнёрства в области медицины, туризма, цифровизации (IT-технологий), культурно-гуманитарных контактов. Относительно выдачи виз гражданам Кыргызстана Чонг У Тэк отметил, что озвученные предложения кыргызской стороны он донесёт до своего руководства для рассмотрения.

В завершение стороны отметили взаимный интерес и готовность к развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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