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Он достоин уважения


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в церемонии открытия памятной доски в честь первого бизнес-омбудсмена Робина Орд-Смита в Министерстве экономики и коммерции.

 

В своей речи он подчеркнул особую роль Робина Орд-Смита как человека, внёсшего вклад в развитие экономики, защиты частной собственности, продвижения инвестиционной привлекательности страны.
Напомним, что он скончался после внезапной болезни в сентябре 2022 года.

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Дата публикации: 15:56, 18-07-2023

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