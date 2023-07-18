Он достоин уважения

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в церемонии открытия памятной доски в честь первого бизнес-омбудсмена Робина Орд-Смита в Министерстве экономики и коммерции.

В своей речи он подчеркнул особую роль Робина Орд-Смита как человека, внёсшего вклад в развитие экономики, защиты частной собственности, продвижения инвестиционной привлекательности страны.

Напомним, что он скончался после внезапной болезни в сентябре 2022 года.

Автор: -