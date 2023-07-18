Он достоин уважения

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в церемонии открытия памятной доски в честь первого бизнес-омбудсмена Робина Орд-Смита в Министерстве экономики и коммерции.
В своей речи он подчеркнул особую роль Робина Орд-Смита как человека, внёсшего вклад в развитие экономики, защиты частной собственности, продвижения инвестиционной привлекательности страны.
Напомним, что он скончался после внезапной болезни в сентябре 2022 года.
Дата публикации: 15:56, 18-07-2023
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