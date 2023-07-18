Корейские автомобили на нашем рынке

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем спикера Национальной ассамблеи Кореи Чонг У Тэком.

Они обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, направленных на дальнейшее укрепление и развитие отношений.

Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан рассматривает Южную Корею как одного из важных и приоритетных партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В последние годы объёмы двустороннего товарооборота растут уверенными темпами и на сегодняшний момент уже превысили показатели допандемийного уровня», — сказал он.

Глава Кабмина также добавил, что Корея сейчас занимает первое место по импорту автомобилей в нашу республику. В данном контексте он предложил корейской стороне рассмотреть возможность открытия автомобильных заводов ведущих компаний, таких как Hyundai и Kia, с учётом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

Он также обозначил заинтересованность в присутствии крупного корейского бизнеса и корпораций на территории страны в сфере гидроэнергетики, промышленности, горнодобывающей и текстильной отраслей, строительства гостиничных комплексов. «Сейчас ведётся активная работа по укреплению взаимодействия с ведущими корейскими компаниями. В мае подписан Меморандум о создании совместного предприятия между ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» и консорциумом корейских компаний BC Card и Smartro, — сказал глава Кабмина.

В свою очередь Чонг У Тэк отметил высокий потенциал развития двусторонних взаимоотношений и выразил готовность активизации сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе организации официальных визитов на высоком и высшем уровнях.

В завершение стороны подписали Соглашение по проекту «Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы». Он направлен на дальнейшее укрепление сектора здравоохранения в сотрудничестве с корейской стороной.

Автор: -