Один трактор больше агитирует

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Германии во главе со статс-секретарём Государственного министерства экономики, регионального развития и энергетики Баварии Роландом Вайгертом.



Они обсудили двустороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства, энергетики и возобновляемых источников энергии, информационных технологий, инноваций, горнодобывающей отрасли, образования.

Глава Кабмина отметил, что в 2022 году Кыргызстан и Германия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. «За эти годы у нас сложились дружественные и партнёрские взаимоотношения. Радует то, что между нашими странами очень динамично ведутся регулярные политические переговоры. Подтверждением тому является официальный визит Федерального президента Германии в Кыргызстан в июне», — отметил Акылбек Жапаров.

Он также подчеркнул взаимодействие двух сторон в сфере бизнеса и предпринимательства. «Мы намерены и в дальнейшем всячески поддерживать германский бизнес в Кыргызстане и готовы создать все условия для всех иностранных инвесторов», — сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что наряду с инвестиционными возможностями страны республика обладает высоким потенциалом в области ВИЭ, и призвал немецкие компании активно принимать участие в освоении гидроэнергетического потенциала.

Кроме этого, глава Кабмина рассказал, что Кыргызстан взял курс на развитие производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. «У нас есть возможность обеспечить определённые потребности германского рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

В свою очередь Роланд Вайгерт отметил, что Бавария является одним из самых экономически развитых регионов Германии и компании занимают лидирующие позиции в мире по разработке и производству продукции в таких отраслях, как информационные и коммуникационные технологии, фармацевтика, медицинская техника, биотехнология, природоохранные технологии, химия, авиа- и автомобилестроение, робототехника.

Он также обозначил перспективы двустороннего сотрудничества в сфере инновационных технологий, выра-

зив готовность установления партнёрства между профильными учебными заведениями двух стран.

По итогам переговоров для обсуждения и согласования совместных проектов решено провести в ближайшее время серии двусторонних визитов на разных уровнях.

«Один трактор немецкого производства больше агитирует значимость кыргызско-германских отношений, чем десятки встреч и совещаний. Пришло время практической реализации совместных проектов, Кабинет министров перешёл к политике быстрых решений», — заключил Акылбек Жапаров.

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