Отчёт от чиновников

Под руководством председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова состоялось очередное заседание Кабмина.

Рассмотрено 15 вопросов. В частности, решено внести изменения и дополнения в утверждённые нормативные правовые акты. Кроме этого, земельный участок общей площадью 19 396 га, расположенный на северо-востоке участка «Сандалаш» Каныш-Кийского сельского округа Чаткальского района Джалал-Абадской области, передан из категории «Земли особо охраняемых природных территорий» в категорию «Земли заповедного назначения». Акылбек Жапаров поручил руководителям соответствующих государственных органов тщательно проработать вопрос целевого использования надела.

Другим решением Кабинета министров внесены изменения в постановление правительства «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства». А также решено передать управление Майлуу-Сууйским ламповым заводом Государственному агентству по управлению государственным имуществом.

Акылбек Жапаров призвал членов Кабмина более тщательно прорабатывать проекты нормативно-правовых актов, чтобы избежать последующего внесения в них изменений. Кроме этого, он подчеркнул, что каждый член делегации должен представить отчёт о результатах зарубежных командировок.

Следует отметить, что на следующем заседании подведут итоги первого полугодия.

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