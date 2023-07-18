К защите Родины готовы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
12 июля 2023 года в войсковой части 20636 ВС КР прошла церемония приведения к Воинской присяге граждан, окончивших сборы мобилизационного резерва.
В течение месяца более 200 участников сборов познавали военное дело по специально подготовленной учебной программе. Теперь они будут зачислены в запас и поставлены на учёт как военнообязанные первой категории. Это даёт им право трудоустроиться в государственные, правоохранительные органы и силовые структуры.
Согласно статье 21 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» граждане, достигшие двадцати двух лет, не прошедшие военную или альтернативную службу, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.
Дата публикации: 15:50, 18-07-2023
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