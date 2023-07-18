К защите Родины готовы

12 июля 2023 года в войсковой части 20636 ВС КР прошла церемония приведения к Воинской присяге граждан, окончивших сборы мобилизационного резерва.

В течение месяца более 200 участников сборов познавали военное дело по специально подготовленной учебной программе. Теперь они будут зачислены в запас и поставлены на учёт как военнообязанные первой категории. Это даёт им право трудоустроиться в государственные, правоохранительные органы и силовые структуры.

Согласно статье 21 Закона КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» граждане, достигшие двадцати двух лет, не прошедшие военную или альтернативную службу, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.

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