Илья Пак: «У кыргызстанских таэквондистов — большие перспективы»

В Бишкек для проведения тренерских семинаров прибыл наставник сборной Санкт-Петербурга по таэквондо (WT) Илья Пак. Он уверен в скором успехе наших мастеров даяна на международной арене и искренне намерен помочь им в достижении этих задач.



— Илья Филиппович, сначала, по традиции, несколько слов о себе.

— Родился я в Узбекистане, но таквондо (WT) начал заниматься в Бишкеке. Здесь ко мне пришли первые успехи, пусть скромные, но всё равно запоминающиеся. А главное, в столице Кыргызстана приобрёл много друзей. Я и сейчас считаю Бишкек своей второй родиной. Это очень красивый город, в котором живут добрые, гостеприимные люди.

Затем по семейным обстоятельствам переехал в Санкт-Петербург, где продолжил заниматься любимым видом спорта.

— А почему отдали предпочтение именно этой боевой дисциплине?

— Таэквондо — динамичный, силовой вид спорта. Борьба на даяне заставляет принимать решения с молниеносной скоростью. Таэквондо, убеждён, совершенствует не только физические, но и интеллектуальные способности человека. Недаром сейчас это один из самых популярных видов единоборств во всём мире.

Олимпийских высот, честно скажу, не достиг. Не каждому дано стать всемирно известным спортсменом. Но чемпионом Санкт-Петербурга был. Между прочим, в этом городе много секций по нашему виду единоборств. Так что конкуренция между спортсменами очень высокая. После одного из таких турниров мой тренер Игорь Ли предложил заниматься с детьми. «Мне кажется, у тебя получится», — сказал он. Я всегда прислушивался к советам моего учителя. Хотя даже не представлял, как далёк от этой профессии.

— Вы же всю молодость посвятили борьбе на даяне. То есть знали таэквондо (WT) полностью. Почему испытывали неуверенность?

— Одно дело самому выходить на поединки, и другое — воспитывать единоборцев. В нашем виде спорта постоянно происходят изменения в тактике ведения поединков, технике нанесения ударов, выполнении других приёмов. После первой тренировки убедился в собственной тренерской несостоятельности. Но мы, таэквондисты, неудачи не признаём. Поэтому начал изучать методическую литературу, стал ходить на консультации к авторитетному в Питере тренеру — мастеру Ли, ко многим другим специалистам таэквондо.

После этого научился составлять планы проведения тренировок. И дело потихоньку пошло. Но до успехов было ещё очень далеко. Например, на первенстве юниоров в Смоленске в 2000 году мои воспитанники выступили неудачно. Дома провёл работу над ошибками и отчётливо увидел мои тренерские упущения, ошибки.

Стал работать с удвоенным рвением, огромным желанием, и через три года мой ученик Антон Агафонов на чемпионате Российской Федерации занял первое место. Это была не только его, но и моя, тренерская, победа.

Затем и другие мои воспитанники стали успешно выступать на крупных соревнованиях. Их победы также придавали ещё больше сил и уверенности.

— Так вы — специалист по работе с молодыми спортсменами?

— В 2003 году возглавил взрослую сборную Санкт-Петербурга. Это был ещё один вызов. И я его принял. Как показала дальнейшая практика, — удачно.

Не буду подробно останавливаться на всех своих профессиональных достижениях. Скажу лишь, что мой ученик Михаил Артамонов в 2017 году на чемпионате мира в Южной Корее занял второе место. Он же на Олимпиаде в Токио завоевал бронзовую медаль.

— А почему вы стали проводить тренерские семинары в Бишкеке? У вас и в Питере, очевидно, дел хватает.

— Разве я мог отказать своим друзьям-таэквондистам в помощи, не отдать долг городу, который люблю?! Не в моём это характере! Тренерские семинары провожу в Бишкеке уже несколько раз. И с удовольствием отмечаю профессиональный рост наставников. Они молодцы. Тоже стремятся стать большими профессионалами. Все мои рекомендации тщательно записывают, задают множество дополнительных

вопросов. И успехи у них уже есть. Юные кыргызстанские таэквондисты всё успешнее выступают на международных турнирах. В секциях занимается немало ребят, которые обещают вырасти в крепких мастеров даяна в зрелом возрасте. Стремительное развитие таэквондо (WT) в Кыргызстане, уверен, обязательно приведёт к большим успехам. Поверьте, я знаю, что говорю.

— А какую-нибудь конкретную задачу перед собой поставили?

— Буду счастлив, если ваши единоборцы завоюют лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже. Все предпосылки для этого есть. В сборной Кыргызстана много талантливых ребят, старший тренер национальной дружины Дмитрий Пономарёв работает с командой творчески, увлечённо. Искренне желаю ему и всем кыргызстанским таэквондистам успеха.

Вячеслав АНИКИН.

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