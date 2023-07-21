У отношений большой потенциал

Президент Садыр Жапаров в г. Джидде (Королевство Саудовская Аравия) встретился

с Наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мишалем Аль-Ахмадом Аль-Жабером Аль Сабахом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-кувейтского двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства подчеркнул значимость проведённого в г. Джидде Саммита между регионами Залива и Центральной Азией на уровне глав государств и выразил уверенность в том, что его итоги откроют новые перспективы долгосрочного сотрудничества между арабскими странами и Центральной Азией. Садыр Жапаров поблагодарил кувейтскую сторону за экономическое и финансовое содействие, отметив деятельность Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации стратегических инфраструктурных проектов. Считает он также успешным проведение третьего заседания совместной кыргызско-кувейтской Межправительственной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству в марте т.г. в г. Эль-Кувейте. Также отмечена положительная динамика товарооборота между Кыргызстаном и Кувейтом за последнее время.

Глава государства рассказал об инвестиционной привлекательности Кыргызстана, в частности в сфере энергетики и реализации проекта по строительству города Асмана, и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Пользуясь случаем, Президент Садыр Жапаров пригласил Эмира Кувейта Шейха Навафа Аль-Ахмада Аль-Жабера Аль Сабаха и Наследного принца шейха Мишаля Аль-Ахмада Аль-Жабера Аль Сабаха посетить с визитом Кыргызстан.

В свою очередь Наследный принц Кувейта шейх Мишаль Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль Сабах подчеркнул, что рад встрече с Президентом Садыром Жапаровым. Он отметил положительную динамику развития связей между двумя странами по многим направлениям и сказал, что кыргызско-кувейтские отношения вышли на качественно новый уровень сотрудничества. Одна из целей кувейтской стороны — это развитие и укрепление торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. Наследный принц выразил убеждённость в том, что кыргызско-кувейтские отношения имеют большой потенциал для всестороннего и взаимовыгодного расширения.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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