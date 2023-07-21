«Торугарт»: модернизация завершена

Эксперты Евразийской экономической комиссии и уполномоченные представители государств — членов ЕАЭС при участии сотрудников ГТС провели мониторинг обустройства и материально-технического оснащения элементов таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт-автодорожный», расположенного на кыргызско-китайском участке госграницы.

Проведён он в рамках обязательств Кыргызстана по реализации Соглашения между правительствами нашей республики и России об оказании технического содействия.

Результаты мониторинга показали, что модернизация таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт» выполнена в полном объёме. Комиссия отметила, что оборудование и системы контроля установлены и находятся в рабочем состоянии. Должностные лица таможенных органов обучены и обладают знаниями и компетенцией по основам эксплуатации и применения технических средств таможенного контроля.

Кроме этого, в здании Центрального аппарата таможенной службы проведена встреча с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Э. Алишерова, директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Д. Иманалиева и заместителя председателя ГТС А. Салиева, по итогам которой подписан отчёт «О проведении мониторинга таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт».

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