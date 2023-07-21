«Торугарт»: модернизация завершена

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Эксперты Евразийской экономической комиссии и уполномоченные представители государств — членов ЕАЭС при участии сотрудников ГТС провели мониторинг обустройства и материально-технического оснащения элементов таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт-автодорожный», расположенного на кыргызско-китайском участке госграницы.
Проведён он в рамках обязательств Кыргызстана по реализации Соглашения между правительствами нашей республики и России об оказании технического содействия.
Результаты мониторинга показали, что модернизация таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт» выполнена в полном объёме. Комиссия отметила, что оборудование и системы контроля установлены и находятся в рабочем состоянии. Должностные лица таможенных органов обучены и обладают знаниями и компетенцией по основам эксплуатации и применения технических средств таможенного контроля.
Кроме этого, в здании Центрального аппарата таможенной службы проведена встреча с участием министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Э. Алишерова, директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Д. Иманалиева и заместителя председателя ГТС А. Салиева, по итогам которой подписан отчёт «О проведении мониторинга таможенной инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Торугарт».
Дата публикации: 15:54, 21-07-2023
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