Железная дорога до Циндао

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представителями китайской корпорации Qingdao Beverage Group Co Ltd. во главе с её председателем Ван Да.

Они обсудили двустороннее сотрудничество в области переработки сельхозпродуктов и экспорта продовольствия в Китай.

«В этом году мы отмечаем десятилетие инициативы «Один пояс — один путь». Уже скоро провинции Шандунь и Циндао свяжутся с Кыргызстаном железной дорогой. Кабинет министров сейчас предпринимает все усилия, чтобы к этому времени наша страна обладала мощной производственной базой для экспорта готовой продукции на рынок соседа», — заявил Эдиль Байсалов.

Со своей стороны руководитель китайской корпорации Ван Да сообщил, что готов активно содействовать процессу укрепления экспортного потенциала республики, развитию торговых связей и привлечению новых технологий в экономику Кыргызстана.

Отметим, что руководство ведущей китайской корпорации по производству напитков, минеральной воды и винных изделий прибыло в Кыргызстан по итогам состоявшейся в июне поездки правительственной делегации в Циндао во главе с Эдилем Байсаловым. Предполагается, что бизнесмены изучат наш рынок и его возможности для двустороннего сотрудничества.

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