Более 5 000 человек в день посещают Музей освоения целины

Расположенный в одном из уголков города Шихэцзы Синьцзянского производственно-строительного корпуса, Музей освоения целины войсками НОАК был официально открыт в 2004 году.

Это музей, который в основном исследует и экспонирует историю заселения Нового Китая и пограничной революции. В настоящее время в нём хранится более 1 400 культурных реликвий, и с момента открытия он принял более шести миллионов посетителей, став важным окном для понимания Синьцзяна и СПСК.

(Ши Юйцзян).

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