Более 5 000 человек в день посещают Музей освоения целины

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Расположенный в одном из уголков города Шихэцзы Синьцзянского производственно-строительного корпуса, Музей освоения целины войсками НОАК был официально открыт в 2004 году.
Это музей, который в основном исследует и экспонирует историю заселения Нового Китая и пограничной революции. В настоящее время в нём хранится более 1 400 культурных реликвий, и с момента открытия он принял более шести миллионов посетителей, став важным окном для понимания Синьцзяна и СПСК.
(Ши Юйцзян).
Дата публикации: 15:51, 21-07-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: