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Прекрасный вид рапсовых полей в СПСК


После летнего солнцестояния город Байян Синьцзянского производственно-строительного корпуса, расположенный на склоне холма, превратился в золотой мир рапсовых полей. Под голубым небом с белыми облаками гроздья цветов колышутся на ветру, их аромат привлекает пчёл и бабочек. Много и туристов, которые хотят отдохнуть в этом районе.

(Ма Лиюань).

 

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Дата публикации: 15:49, 21-07-2023

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