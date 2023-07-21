Прекрасный вид рапсовых полей в СПСК

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
После летнего солнцестояния город Байян Синьцзянского производственно-строительного корпуса, расположенный на склоне холма, превратился в золотой мир рапсовых полей. Под голубым небом с белыми облаками гроздья цветов колышутся на ветру, их аромат привлекает пчёл и бабочек. Много и туристов, которые хотят отдохнуть в этом районе.
(Ма Лиюань).
Дата публикации: 15:49, 21-07-2023
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