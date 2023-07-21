Прекрасный вид рапсовых полей в СПСК

После летнего солнцестояния город Байян Синьцзянского производственно-строительного корпуса, расположенный на склоне холма, превратился в золотой мир рапсовых полей. Под голубым небом с белыми облаками гроздья цветов колышутся на ветру, их аромат привлекает пчёл и бабочек. Много и туристов, которые хотят отдохнуть в этом районе.

(Ма Лиюань).

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