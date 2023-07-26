Кыргызстан — Узбекистан: у военных спецподготовка

На базе войсковой части 10128 состоялось торжественное открытие совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-сапёрными подразделениями Национальной гвардии Вооружённых Сил Кыргызской Республики и Национальной гвардии Вооружённых Сил Республики Узбекистан.

Совместные тактико-специальные занятия и тренинги проходят на базе Горного учебного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.

В течение недели военнослужащие с узбекскими коллегами отработают подготовку подразделений специального назначения. Спланированы совместные занятия по тактико-специальной подготовке, огневой, горной подготовке, подготовке по связи и другим предметам, также для инженерно-сапёрных подразделений организованы занятия по специальной подготовке.

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