Кыргызстан — Узбекистан: у военных спецподготовка

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На базе войсковой части 10128 состоялось торжественное открытие совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-сапёрными подразделениями Национальной гвардии Вооружённых Сил Кыргызской Республики и Национальной гвардии Вооружённых Сил Республики Узбекистан.
Совместные тактико-специальные занятия и тренинги проходят на базе Горного учебного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.
В течение недели военнослужащие с узбекскими коллегами отработают подготовку подразделений специального назначения. Спланированы совместные занятия по тактико-специальной подготовке, огневой, горной подготовке, подготовке по связи и другим предметам, также для инженерно-сапёрных подразделений организованы занятия по специальной подготовке.
Дата публикации: 15:59, 26-07-2023
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