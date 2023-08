Фонд изучит и поддержит

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с делегаций Фонда Шёлкового пути (КНР) во главе с его президентом г-ном Цай Сюэцзюнем.

Стороны обсудили механизмы финансирования инвестиционных проектов на территории Кыргызстана. В частности, министр обозначил, что на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 2022 г. стороны достигли договорённости по проработке создания двустороннего фонда развития. Также он рассказал о благоприятных условиях, созданных на финансовом рынке и в экономической среде в целом. Выделил ряд перспективных и крупных государственных проектных инициатив, в реализации которых могли бы принять участие такие крупные инвестиционные фонды, как Фонд Шёлкового пути.

В свою очередь г-н Цай Сюэцзюнь отметил, что фонд заинтересован инвестировать в экономику Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, и готов рассмотреть на первоначальном этапе запуск пилотных проектов для апробации эффективных механизмов и инструментов их финансирования.

По итогам встречи стороны договорились совместно изучить потенциал финансового сектора нашей республики для выработки стратегии запуска кыргызско-китайского фонда развития.

Наша справка. Silk Road Fund Co., Ltd. создан в Пекине 29 декабря 2014 года. Свои капиталы в него внесли

Госуправление иностранной валюты, Китайская инвестиционная корпорация, Экспортно-импортный банк Китая и Китайский банк развития. Следуя философии открытости, инклюзивности и взаимной выгоды, фонд служит инициативе «Один пояс, один путь», предоставляя инвестиционную и финансовую поддержку торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы способствовать общему развитию и процветанию сообщества ОПОП.

Общий капитал фонда составляет $40 миллиардов и 100 миллиардов юаней. Государственная валютная администрация (через Китайскую инвестиционную холдинговую компанию Parasol Ltd, Китайскую инвестиционную корпорацию (через Seres Investment Co., Ltd.), Китайский банк развития (через China Development Capital Co., Ltd.) и Экспортно-импортный банк Китая вносит соответственно 65%, 15%, 5% и 15% капитала.

Идею создания специального Фонда по финансированию инициатив в рамках китайской концепции экономического пояса Шёлкового пути озвучил председатель КНР Си Цзиньпин 8 ноября 2014 г. накануне саммита глав АТЭС. Фонд Шёлкового пути зарегистрирован 29 декабря 2014 г. в Пекине.

