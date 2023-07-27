Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки:
лот №5 – закуп автошин ($13 018,23).
3 — 28.07.2023 г., 08.00 — начало тендера. 04.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
04.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Статус: официальный представитель, завод – изготовитель.
5 — Условия поставки:
лот №1: DDP склад г. Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 30 календарных дней с момента подписания Договора.
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб. 0 (556)773 886, Arthur.kim@kazminerals.com, Артур Ким.
Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7 — Особые условия:
7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.4. Неделимость лота.
Дата публикации: 16:00, 27-07-2023
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