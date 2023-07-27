Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот №5 – закуп автошин ($13 018,23).

3 — 28.07.2023 г., 08.00 — начало тендера. 04.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

04.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Статус: официальный представитель, завод – изготовитель.

5 — Условия поставки:

лот №1: DDP склад г. Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 30 календарных дней с момента подписания Договора.

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб. 0 (556)773 886, Arthur.kim@kazminerals.com , Артур Ким.

Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7 — Особые условия:

7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.4. Неделимость лота.

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