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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Объявления о закупке ТРУ


1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

 

2 — Предмет закупки:

 

лот №5 – закуп автошин ($13 018,23).

 

3 — 28.07.2023 г., 08.00 — начало тендера. 04.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

 

04.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

 

 

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

 

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

 

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

 

4.3. Статус: официальный представитель, завод – изготовитель.

 

 

5 — Условия поставки:

 

лот №1: DDP склад г. Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту —  до 30 календарных дней с момента подписания Договора.

 

 

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб. 0 (556)773 886, Arthur.kim@kazminerals.com, Артур  Ким.

 

 

Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

 

 

7 — Особые условия:

 

7.1.  Опыт поставок аналогичных товаров.

 

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

 

7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

 

7.4. Неделимость лота.

 

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Дата публикации: 16:00, 27-07-2023

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