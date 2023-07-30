ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), финансируемого
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),
объявляет тендер на поставку оборудования и материалов пчеловодства для ведущей организации ОсОО «Нур-Бал».
Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления по адресу:
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190
Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34
Адрес электронной почты: nur.bal@internet.ru
Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 16.00 часов 30 августа 2023 года (местное время) по адресу, указанному в тендерных документах.
Предтендерная конференция будет проводиться в 15.00 часов (местное время) 17 августа 2023 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (центральный офис АРИС, 11-й кабинет).
Дополнительную информацию по наименованию, количеству техники/оборудования и содержанию можно получить по нижеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов:
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190
Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34
Адрес электронной почты: nur.bal@internet.ru
А также по адресу:
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11-й каб.,
тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
факс: + 996 (312) 62-47-48,
е-mail: zakupki@aris.kg
Дата публикации: 9:00, 30-07-2023
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