ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ОсОО «Нур-Бал»


в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), финансируемого

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),

 

объявляет тендер  на поставку оборудования и материалов пчеловодства  для ведущей организации ОсОО «Нур-Бал».

 

Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления по адресу:

 

 

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190

Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34

Адрес электронной почты: nur.bal@internet.ru

 

Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 16.00 часов 30 августа 2023 года (местное время) по адресу, указанному в тендерных документах.

 

Предтендерная конференция будет проводиться в 15.00 часов (местное время) 17 августа 2023 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (центральный офис АРИС, 11-й кабинет).

 

Дополнительную информацию по наименованию, количеству техники/оборудования и содержанию можно получить по нижеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов:

 

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190

Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34

Адрес электронной почты: nur.bal@internet.ru

 

 

А также по адресу:

 

720040, Кыргызская Республика,

г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11-й каб.,

тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

факс: + 996 (312) 62-47-48,

е-mail: zakupki@aris.kg

Поделиться:

Автор: -

Дата публикации: 9:00, 30-07-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАникинАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБерик УалиБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровCтейнбергТихоноваШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев