ОсОО «Нур-Бал»

в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), финансируемого

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),

объявляет тендер на поставку оборудования и материалов пчеловодства для ведущей организации ОсОО «Нур-Бал».

Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления по адресу:

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190

Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34

Адрес электронной почты: nur . bal @ internet . ru

Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 16.00 часов 30 августа 2023 года (местное время) по адресу, указанному в тендерных документах.

Предтендерная конференция будет проводиться в 15.00 часов (местное время) 17 августа 2023 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (центральный офис АРИС, 11-й кабинет).

Дополнительную информацию по наименованию, количеству техники/оборудования и содержанию можно получить по нижеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов:

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 190

Телефоны: +996 (707) 15 88 81, +996 (555) 77 54 34

Адрес электронной почты: nur . bal @ internet . ru

А также по адресу:

720040, Кыргызская Республика,

г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11-й каб.,

тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

факс: + 996 (312) 62-47-48,

е-mail: zakupki @ aris . kg

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