Сельскохозяйственный кооператив “Сотбу Апа”

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), финансируемого
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),
объявляет тендер на строительство коровника с сеновалом кооператива «Сотбу Апа» в с. Баетово Ак-Талинского района
КОНТРАКТ №
ATMP-Grant-: LE At Bashi Sut LLC / Grant Proposal – Sotbu-apa Agricultural cooperative-2023-1
Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления по адресу:
Кыргызская Республика, Нарынская область, Ак-Талинский район, с. Баетово, ул. Т.Жолдубаева, 66.
Тел.: +996 (702) 130 744, +996 (771) 920 896,
e-mail: sotbuapa@mail.ru; esenbekbedelov@gmail.com
Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 30 августа 2023 года 14.00 часов (местное время) по адресу, указанному в тендерных документах.
Предтендерная конференция будет проводиться в 11.00 часов (местное время) 17 августа
2023 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (здание центрального офиса АРИС, конференц-зал).
Дополнительную информацию по наименованию, количеству техники/оборудования и содержанию можно получить по нижеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Адрес: Кыргызская Республика, Нарынская область, Ак-Талинский район, с. Баетово, ул. Т.Жолдубаева, 66.
Тел.: +996 (702) 130 744, +996 (771) 920 896,
e-mail: sotbuapa@mail.ru; esenbekbedelov@gmail.com
А также по адресу:
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11-й каб.,
тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
факс: + 996 (312) 62-47-48,
е-mail: zakupki@aris.kg
Дата публикации: 9:00, 30-07-2023
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