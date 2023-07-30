Сельскохозяйственный кооператив “Сотбу Апа”

в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), финансируемого

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР),

объявляет тендер на строительство коровника с сеновалом кооператива «Сотбу Апа» в с. Баетово Ак-Талинского района

КОНТРАКТ №

ATMP-Grant-: LE At Bashi Sut LLC / Grant Proposal – Sotbu-apa Agricultural cooperative-2023-1

Заинтересованные компании могут приобрести полный комплект тендерных документов при предоставлении письменного заявления по адресу:

Кыргызская Республика, Нарынская область, Ак-Талинский район, с. Баетово, ул. Т.Жолдубаева, 66.

Тел.: +996 (702) 130 744, +996 (771) 920 896,

e-mail: sotbuapa@mail.ru; esenbekbedelov@gmail.com

Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 30 августа 2023 года 14.00 часов (местное время) по адресу, указанному в тендерных документах.

Предтендерная конференция будет проводиться в 11.00 часов (местное время) 17 августа

2023 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102 (здание центрального офиса АРИС, конференц-зал).

Дополнительную информацию по наименованию, количеству техники/оборудования и содержанию можно получить по нижеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

Адрес: Кыргызская Республика, Нарынская область, Ак-Талинский район, с. Баетово, ул. Т.Жолдубаева, 66.

Тел.: +996 (702) 130 744, +996 (771) 920 896,

e-mail: sotbuapa@mail.ru; esenbekbedelov@gmail.com

А также по адресу:

720040, Кыргызская Республика,

г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, 11-й каб.,

тел.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,

факс: + 996 (312) 62-47-48,

е-mail: zakupki@aris.kg

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