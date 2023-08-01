Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZMineralsBozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки:
лот №1 — строительные материалы($2 248).
3.02.08.2023 г., 08.00 — начало тендера. 09.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
09.08.2023 г — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5 — Условия поставки:
лот №1: DDPг.Бишкек/ГОК «Бозымчак» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1 — до 45 дней с момента заключения договора.
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 193 доб.), моб. 0 (770) 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.
Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7 — Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки.Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
7.4. Неделимость лота.
Дата публикации: 20:00, 01-08-2023
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