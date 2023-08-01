Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZMineralsBozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот №2 – электроматериалы ($35 200);

лот №3 — услуги выделенного канала к сети Интернет с предоставлением услуг IP-TV на ГОК «Бозымчак» и п/б Шамалдысай ($2 650).

3 — 02.08.2023 г., 08.00 — начало тендера. 09.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

09.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Возможность досрочной поставки.

5 — Условия поставки:

лот №2: DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2 — до 90календарных дней.

лот №3 — срок выполнения работ по лоту №3 — до 30календарных дней

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 00 58 (39 194 доб.), моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.

Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7 — Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ более трёх лет

7.4. Неделимость лота.

7.5. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

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