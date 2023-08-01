ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Объявление о закупке ТРУ


1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

 

2 — Предмет закупки: лот №4 — мебель ($6 027);

 

лот №5 — инструменты ($575).

 

02.08.2023 г., 08.00) начало тендера.

 

09.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

 

09.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

 

3 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

 

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

 

3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

 

3.3. Условие поставки:

 

лоты №4,5:  DDP Бишкек (Incoterms 2010).

 

3.4. Срок актуальности предложения – 30 календарных дней.

 

4 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): +996 (312) 39 23 32 (195 доб.), моб. 0 (770) 000278,  nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.

 

Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

 

5 — Особые условия:

 

5.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10 дней с момента извещения потенциального победителя.

 

5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

 

5.3. Статус завода-изготовителя или официального представителя по лоту №4.

 

5.4. Неделимость лота.

 

5.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных

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Дата публикации: 20:02, 01-08-2023

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