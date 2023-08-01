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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Объявления о закупке ТРУ


1 — Адрес: ОсОО «KAZMineralsBozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

 

2 — Предмет закупки:

     

лот №6 — закуп металла ($12 497);

 

лот №7 — закуп запасных частей к технике Doosan, Howo, CPC($8 660,48);

 

лот №8 – закуп металла  ($5 464);

 

лот №9 – закуп мыломоющих средств  ($3208).

 

02.08.2023 г., 08.00 — начало тендера. 09.08.2023 г., 08.00 — окончание приёма  предложений и тендерных документов.

 

09.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

 

3 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

 

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

 

3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

 

4 — Условия поставки:

 

лот №6 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №6 — до 30 календарных дней с момента подписания договора;

 

лот №7 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №7- до 115 календарных дней с момента подписания договора;

 

лот №8 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №8- до 30 календарных дней с момента подписания договора;

 

лот №9 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №9- до 40 календарных дней с момента подписания договора.

 

5 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (193 доб.), моб. 0 (770) 000 420,

 

evgeny.pichurin@kazminerals.com, Евгений Пичурин.

 

Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

 

6 — Особые условия:

 

6.1.  Опыт поставок аналогичных товаров.

 

6.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

 

6.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

 

6.4. Неделимость лота.

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Дата публикации: 20:03, 01-08-2023

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