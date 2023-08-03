Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109
2 — Предмет закупки:
лот №5 – техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
3 — 04.08.2023 г. – начало тендера.
4 — 08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
5 — 11.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
6 Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
6.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
7 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (вн. 39291), моб.: +996 (555) 185588,
Kubanych.Argymbaev@Kazminerals.com, Кубаныч Аргымбаев.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
8 — Особые условия:
8.1. Неделимость лота.
8.2. Оплата безналичным расчётом.
8.3. Работы выполнить на основании технического задания.
8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.
Дата публикации: 12:01, 03-08-2023
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