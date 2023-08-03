Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот №3 – оборка откосов уступов северного борта карьера от нависей, козырьков и заколов в целях приведения в безопасное состояние;

лот №4 – услуги по демонтажу и установке окон и дверей в трёх школах в Кок-Серекском а/о.

3 — 04.08.2023 г. – начало тендера.

4 — 11.08.2023 г., 09.00 — окончание приеёма предложений и тендерных документов.

5 — 11.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

6 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

6.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

7 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 58 58 (доб. 39 193), моб. 0772 322 638, adilet.adyluulu@kazminerals.com, Адилет Адыл уулу.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

8 — Особые условия:

8.1. Неделимость лота.

8.2. Оплата безналичным расчётом.

8.3. Работы выполнить на основании технического задания.

8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.

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