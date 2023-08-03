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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Объявления о закупке ТРУ


1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

 

2 — Предмет закупки:         

 

лот №3 – оборка откосов уступов северного борта карьера от нависей, козырьков и заколов в целях приведения в безопасное состояние;

 

лот №4 – услуги по демонтажу и установке окон и дверей в трёх школах в Кок-Серекском а/о.

 

3 — 04.08.2023 г.  – начало тендера.

 

4 — 11.08.2023 г., 09.00 — окончание приеёма предложений и тендерных документов.

 

5 — 11.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

 

6 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

 

6.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

 

6.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

 

7 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (доб. 39 193), моб. 0772 322 638, adilet.adyluulu@kazminerals.com,  Адилет Адыл уулу.

 

Электронный портал:  https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

 

8 — Особые условия:

 

8.1. Неделимость лота.

 

8.2. Оплата безналичным расчётом.

 

8.3. Работы выполнить на основании технического задания.

 

8.4. Опыт аналогичных работ/услуг.

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Дата публикации: 12:02, 03-08-2023

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