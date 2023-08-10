Объявление о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки: лот №11 – инструменты ($10 647).
11.08.2023 г., 08.00 — начало тендера.
18.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
3 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
3.3. Условие поставки:
лот №11 — DDP Бишкек (Incoterms 2010).
3.4. Срок актуальности предложения — 30 календарных дней.
4 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): +996 (312) 39 23 32 (195 доб.), моб. 0 (770) 000278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
5 — Особые условия:
5.1. Требуемый срок заключения договора — не более десяти дней с момента извещения потенциального победителя.
5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
5.3. Неделимость лота.
5.4. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
Дата публикации: 12:00, 10-08-2023
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