Объявление о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки: лот №11 – инструменты ($10 647).

11.08.2023 г., 08.00 — начало тендера.

18.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

3 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

3.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

3.3. Условие поставки:

лот №11 — DDP Бишкек (Incoterms 2010).

3.4. Срок актуальности предложения — 30 календарных дней.

4 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): +996 (312) 39 23 32 (195 доб.), моб. 0 (770) 000 278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

5 — Особые условия:

5.1. Требуемый срок заключения договора — не более десяти дней с момента извещения потенциального победителя.

5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

5.3. Неделимость лота.

5.4. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

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