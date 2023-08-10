Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109/пр. Чуй.

2 — Предмет закупки:

лот №8 — хозяйственные товары ($5 800);

лот №9 — средства пожаротушения ($7 999);

лот №10 — РТИ ($39 470).

3 — 08.2023 г., 08.00 — начало тендера, 18.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

4 — 18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

5 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Условие поставки: DDP г. Бишкек (Incoterms 2010).

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 08 58 (191 доб.), моб. 0 (770) 000 268, Ernest.Sultanov@Kazminerals.com, Эрнест Султанов.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7 — Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТМЦ.

7.4. Неделимость лота.

Автор: -