Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот № 3 — строительные материалы ($1 934).

3 — 11.08.2023 г., 8.00 — начало тендера, 18.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

5 — Условия поставки:

лот №3 – DDP г. Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №3 — до 30 дней с момента заключения договора.

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 58 58 (39193 доб.), моб. 0 (770) 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.

7 — Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

7.4. Неделимость лота.

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