Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки:
лот № 3 — строительные материалы ($1 934).
3 — 11.08.2023 г., 8.00 — начало тендера, 18.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5 — Условия поставки:
лот №3 – DDP г. Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №3 — до 30 дней с момента заключения договора.
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39193 доб.), моб. 0 (770) 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.
7 — Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
7.4. Неделимость лота.
Дата публикации: 12:00, 10-08-2023
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