Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот № 1 — электроматериалы ($28 820);

лот № 2 — эндоскопическая камера и аккумуляторные батареи ($387).

3 — 11.08.2023 г., 8.00 — начало тендера, 18.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Возможность досрочной поставки.

5 — Условия поставки:

лот №1 – DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1 — до 90 календарных дней;

лот №2 – DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2 — до 60 календарных дней.

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 00 58 (39194 доб.), моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.

Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7 — Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ — более трёх лет.

7.4. Неделимость лота.

7.5. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

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