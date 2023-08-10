Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки:
лот №6 – закуп запорной арматуры ($1 749,40);
лот №7 – закуп шиберных затворов ($13 046,55).
3 — 11.08.2023 г., 8.00 — начало тендера, 18.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
18.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Статус: официальный представитель, завод-изготовитель.
5 — Условия поставки:
лот №6 – DDP склад г. Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 15 календарных дней с момента подписания договора;
лот №7 — DDP склад г. Бишкек, ул. Кулатова, 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту — до 120 календарных дней с момента подписания договора.
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб. 0 (556) 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com, Артур Ким.
Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7 — Особые условия:
7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.4. Неделимость лота.
Дата публикации: 12:00, 10-08-2023
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