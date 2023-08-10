Парламентская дипломатия — важнейший механизм двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Узбекистан

Парламентская дипломатия — важнейший механизм двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Узбекистан

В последние годы значительно возросло участие Узбекистана в региональных и международных процессах. Узбекистан проводит более активную и прагматичную внешнюю политику по сравнению с предыдущими периодами. Эта политика получила признание международного сообщества за её прогрессивный характер и миролюбие.

В свою очередь, во внешней политике как никогда возросли роль и значение двухпалатного парламента, являющегося высшим представительным органом страны. В последние годы география международных связей палат Олий Мажлиса значительно расширилась, на новый уровень поднялось сотрудничество с парламентами зарубежных стран и международными межпарламентскими объединениями.

В частности, всё более значимым становится обеспечение реализации важных задач ведения открытой, прагматичной и активной внешней политики нашей страны, определённых в седьмом приоритетном направлении Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, а также для продвижения и защиты национальных интересов при осуществлении парламентской дипломатии в Узбекистане.

Сегодня можно наблюдать активизацию парламентской дипломатии по следующим основным направлениям.

Во-первых, ещё больше укрепились правовые основы и практические механизмы парламентской дипломатии.

В частности, в 2020 году Кенгашами палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принята Концепция парламентской дипломатии в целях дальнейшего усиления роли парламента в развитии отношений с зарубежными странами.

В настоящей Концепции приоритетными задачами являются развитие сотрудничества с парламентами зарубежных стран, укрепление межпарламентских связей по изучению их законотворческого опыта, обеспечение активного участия Олий Мажлиса в деятельности международных межпарламентских организаций, информирование международной общественности о реформах, проводимых в нашей стране, и о продвижении инициатив нашей страны.

В 2020 году в целях дальнейшего совершенствования сотрудничества с парламентами зарубежных стран принят ещё один документ — Совместное постановление Кенгашей палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан об активизации работы групп и комиссий Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран и расширении практического сотрудничества.

Также учреждена должность первого заместителя спикера Законодательной палаты, ответственного за развитие межпарламентской дипломатии и координацию межпарламентских структур. Введение этого нового института служит дальнейшему укреплению сотрудничества с парламентами зарубежных стран и международными межпарламентскими организациями.

Во-вторых, значительно расширились двусторонние отношения сотрудничества с парламентами зарубежных стран.

Создание межпарламентских групп и комиссий в Олий Мажлисе для взаимодействия с парламентами стран, являющимися друзьями и партнёрами Узбекистана, предоставления объективной информации мировому сообществу о масштабных реформах, проводимых в нашей стране, для углубления межпарламентского диалога, обмена взаимным опытом в области законотворчества, привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана, установления тесных контактов, проведения на высоком уровне международных конференций, семинаров и круглых столов и обеспечения их эффективности.

В последние годы можно наблюдать, что группы и комиссии Олий Мажлиса по взаимодействию с парламентами зарубежных стран резко увеличились как по количеству, так и по качеству.

Сегодня группы межпарламентского сотрудничества служат постоянной площадкой для развития отношений с законодательными органами зарубежных стран и в свою очередь становятся удобным механизмом ведения открытого, конструктивного и живого диалога с зарубежными партнёрами.

Если в течение 2015-2019 годов действовали межпарламентские группы по сотрудничеству с парламентами 28 стран, то в 2020-м их стало 43, а к 2023 году уже 57 (56 стран и 1 парламент Евросоюза).

В частности, с нижними палатами парламентов зарубежных стран Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан создана 21 межпарламентская структура. Среди них 19 межпарламентских групп по сотрудничеству и Совет межпарламентского сотрудничества между Мажилисом Парламента Республики Казахстан и Межпарламентской комиссией по взаимодействию с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Во взаимодействии с Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан создано в общей сложности 36 межпарламентских структур, в том числе межпарламентские группы по взаимодействию с парламентами 35 зарубежных стран, делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Комитете парламентского сотрудничества с парламентом Европейского союза «Узбекистан — Европейский союз». 26 из этих межпарламентских структур возглавляют депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и 10 – члены Сената Олий Мажлиса.

В-третьих, значительно активизировалось участие Олий Мажлиса в международных парламентских объединениях.

Сегодня Олий Мажлис стал активным участником внешнеполитической деятельности, основанной на защите и продвижении национальных интересов Узбекистана в качестве члена или наблюдателя в работе ряда межпарламентских объединений.

За последние шесть лет Олий Мажлис стал членом ряда престижных межпарламентских объединений, таких как Межпарламентский союз (МПС), Межпарламентская ассамблея Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

МПС является старейшей и опытнейшей в мире международной ассоциацией (основана в 1889 г.), политически объединяющей парламенты стран мира. Учитывая, что МПС стремится содействовать укреплению мира, демократии и устойчивого развития на основе парламентского диалога и сотрудничества, Олий Мажлис Республики Узбекистан принял решение восстановить своё участие в мировом парламентском сообществе с 13 октября 2017 года в качестве равноправного и полноправного члена Межпарламентского союза.

30 января 2020 года Исполнительный комитет МПС назначил первого заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, опытного депутата и дипломата, ведущего учёного и академика Акмала Саидова вице-президентом МПС.

Продвигающееся шаг за шагом избрание Узбекистана в руководящий орган такой престижной международной парламентской организации, как МПС, является признанием кардинальных общественно-политических реформ, проводимых под руководством Президента страны.

Ещё одной из важных межпарламентских структур, членом которой является Узбекистан, является МПА СНГ. Это межпарламентское объединение было создано одновременно с образованием СНГ и с первых дней своей деятельности стало уникальной площадкой для взаимного сотрудничества парламентов. Потому что перед новыми независимыми странами стояла огромная задача кардинального реформирования своих правовых систем, и МПА СНГ внесла весомый вклад в её решение, разработав модельные законы и предприняв важные усилия по гармонизации национального законодательства стран-участниц.

Сегодня Узбекистан активно участвует в работе МПА СНГ. В частности, 27-28 октября 2022 года в Самарканде состоялось очередное, 54-е, пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи. Следует отметить, что за тридцатилетнюю историю этой организации пленарное заседание ассамблеи впервые прошло в Узбекистане. На пленарном заседании обсуждался ряд важных вопросов. В частности, депутаты рассмотрели модельные законы о выборах, референдуме и их мониторинге, обеспечении безопасности, интеллектуальных прав, а также научно-технологические, социальные вопросы и молодёжную политику, другие рекомендательные документы.

Также утверждены проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2023-2025 годы и план работы МПА СНГ на следующий год. Рассмотренные на 54-м пленарном заседании МПА СНГ проекты модельных законов «О международном наблюдении за выборами и референдумами», «Об административных процедурах», «О приватизации государственного и муниципального (коммунального) имущества» и других с учётом предложений Олий Мажлиса были доработаны и приняты.

Состоявшееся в Самарканде пленарное заседание показало, что за время своей деятельности МПА СНГ является эффективной площадкой для проведения совместных обсуждений и принятия решений по актуальным вопросам, связанным с развитием парламентаризма на пространстве СНГ, укреплением сотрудничества между странами Содружества, развитием демократических процессов и институтов гражданского общества.

Ещё одним важным межпарламентским объединением, членом которого является Узбекистан, является ПА ОБСЕ. Сегодня это объединение играет важную роль в межпарламентском диалоге и сотрудничестве, борьбе с транснациональными угрозами в Центральной Азии, развитии внешнеэкономических связей, улучшении деловой и инвестиционной среды. Двустороннее сотрудничество приносит свои результаты в продвижении демократических идей в регионе ОБСЕ.

Примечательно, что с 2017 года, то есть после того, как Узбекистан стал членом этого объединения, двустороннее сотрудничество между ПА ОБСЕ значительно активизировалось. Представители Олий Мажлиса регулярно участвуют в заседаниях ПА ОБСЕ.

В частности, 4-6 июля 2022 года парламентская делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла участие в работе летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Великобритании. В ходе заседания его участникам была предоставлена ​​обширная информация о конституционных реформах, проводимых Республикой Узбекистан в нашей стране.

Кроме того, парламентские делегации Республики Узбекистан активно участвуют в качестве наблюдателей в различных мероприятиях и конференциях, проводимых в рамках межпарламентских объединений, как Межпарламентская ассамблея тюркоязычных стран, Азиатско-Тихоокеанский межпарламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея, Парламентская ассамблея Организации экономического сотрудничества.

В-четвёртых, усиливается парламентский контроль за выполнением обязательств по международным договорам Республики Узбекистан.

Например, в Узбекистане ведётся системная работа по достижению общегосударственных целей и задач в области устойчивого развития, и особая роль в этом деле отводится парламенту Узбекистана.

Чтобы наладить практическое сотрудничество парламента, правительства и институтов гражданского общества в реализации целей устойчивого развития, для организации регулярных парламентских и общественных слушаний по данному вопросу в соответствии с совместным решением Кенгашей палат Олий Мажлиса от 27 февраля 2020 года создана Парламентская комиссия по контролю за реализацией национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Узбекистан на период до 2030 года. Олий Мажлис, используя эффективные формы и методы парламентского контроля, также уделяет постоянное внимание реализации других национальных целей и задач устойчивого развития до 2030 года.

Использование современных методов парламентского контроля в реализации целей устойчивого развития и использование парламентариями возможностей международных организаций, несомненно, будет способствовать успешному достижению национальных целей и задач устойчивого развития Узбекистана до 2030 года и окажет положительное влияние на повышение благосостояния народа и международного имиджа страны.

В заключение следует отметить, что в последние годы наш парламент стал активным участником внешней политики страны. Расширяется география парламентской дипломатии, повышается её эффективность. Это в свою очередь создаёт возможность для налаживания продолжительных связей в общественно-политической, экономической, культурной сферах, оказывает всемерную поддержку укреплению дружественных отношений между нашими странами.

В настоящее время масштабная программа международных связей Олий Мажлиса является важной составляющей внешней политики нашей страны и позволяет смело продвигать интересы Республики Узбекистан как на двусторонней основе, так и в рамках деятельности международных межпарламентских структур.

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