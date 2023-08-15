Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109 (пересекает пр. Чуй).

2 — Предмет закупки:

лот №3 — насосы погружные ( $1 338 );

лот №4 — запасные части к насосу ($2 004);

лот №5 — запасные к шаровой мельнице ($83 881).

3 — 16.08.2023 г., 8.00 — начало тендера.

23.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

23.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Лот №3: срок поставки — 50 календарных дней с момента заключения договора;

лот №4: срок поставки — 50 календарных дней с момента заключения договора;

лот №5: срок поставки — 140 календарных дней с момента заключения договора.

5 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 58 58 (39196 доб.), моб. 0 (770) 000 412, alexander.raissov@kazminerals.com, Александр Раисов.

Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6 — Особые условия:

6.1. Неделимость лота.

6.2. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.

6.3. Оплата 100% по факту в течение 60 банковских дней.

6.4. Завод-изготовитель или официальный представитель завода-изготовителя.

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