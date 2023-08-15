Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109 (пересекает пр. Чуй).
2 — Предмет закупки:
лот №3 — насосы погружные ($1 338);
лот №4 — запасные части к насосу ($2 004);
лот №5 — запасные к шаровой мельнице ($83 881).
3 — 16.08.2023 г., 8.00 — начало тендера.
23.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
23.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Лот №3: срок поставки — 50 календарных дней с момента заключения договора;
лот №4: срок поставки — 50 календарных дней с момента заключения договора;
лот №5: срок поставки — 140 календарных дней с момента заключения договора.
5 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 58 58 (39196 доб.), моб. 0 (770) 000 412, alexander.raissov@kazminerals.com, Александр Раисов.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6 — Особые условия:
6.1. Неделимость лота.
6.2. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.
6.3. Оплата 100% по факту в течение 60 банковских дней.
6.4. Завод-изготовитель или официальный представитель завода-изготовителя.
Дата публикации: 18:00, 15-08-2023
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