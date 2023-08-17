Конституционные основы обеспечения свободы слова и печати в Республике Узбекистан

В современном обществе свобода слова стала фундаментальным правом каждого гражданина. Это право не только закреплено в национальном законодательстве, но и защищено различными международно-правовыми договорами и соглашениями.

В Узбекистане свобода слова и печати является приоритетом государственной политики. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, “не секрет, что многим чиновникам на местах не нравятся горькие и критические материалы, искажающие их спокойствие. Но прозрачность и свобода слова — это требование эпохи, это требование реформ в Узбекистане”.

Хорошо известно, что свобода слова юридически регулируется примерно 100 договорами ООН, более чем 60 договорами ЮНЕСКО, более чем 200 договорами Совета Европы и более чем 30 международными конвенциями, декларациями и международными договорами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В новой редакции Конституции Узбекистана также признаётся верховенство общепринятых норм международного права. Другими словами, рассматриваемая конституционная норма указывает на то, что обеспечение прав и свобод человека, а также защита выходят за рамки исключительно внутреннего дела государства.

В этом контексте нельзя недооценивать значение Указа Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года “О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля”.

Этот указ создал в Узбекистане правовую базу, которая позволяет предпринимать решительные шаги в направлении усиления общественного контроля и обеспечения свободы информации.

Когда мы изучаем важный международный документ, гарантирующий свободу слова и печати, то есть Всеобщую декларацию прав человека, мы обнаруживаем, что в её статье 19 говорится, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Международный пакт о гражданских и политических правах определяет норму о свободе слова и печати следующим образом:

“Каждый человек должен иметь право на свободу выражения мнений; это право включает свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от государственных границ, устно, письменно или печатно, в форме искусства или любыми другими средствами по своему выбору”. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

В целом это обеспечивает свободу слова и печати, всестороннее развитие средств массовой информации и, более того, создание благоприятных условий для свободной и прозрачной деятельности журналистов.

В качестве примера стоит отметить, что несколько лет назад наказания в виде лишения свободы были отменены в соответствии со статьями Уголовного кодекса Республики Узбекистан, касающимися “клеветы” и “оскорбления” через средства массовой информации.

Под действие права человека на свободу выражения мнений попадает право на доступ к интернету. Это право включает в себя свободу поиска, получения и распространения различной информации и идей независимо от границ и форм государства.

Сегодня Facebook, Instagram и Twitter можно назвать наиболее активными среди упомянутых сетей в плане быстрого и деятельного реагирования на проблемы узбекского общества. В ходе анализа также была отмечена повышенная активность в домене .uz.

Агентство информации и массовых коммуникаций установило отношения с шестью наиболее популярными администрациями социальных сетей и хостингов. В результате агентство направило 5 402 уведомления о борьбе с распространением поддельной и незаконной информации.

На основании писем выявлено более 44 тысяч случаев нарушений, 30,8 тысячи выявленных постов или комментариев были удалены.

Мы можем с уверенностью сказать, что одной из сфер, в которой Республика Узбекистан пережила наиболее позитивные изменения за последние годы, является информационная сфера. Средства массовой информации и ведение блогов получили развитие, обеспечение открытости и свободы выражения мнений стало приоритетом государственной политики.

Количество зарегистрированных СМИ в Узбекистане увеличилось на 41% с 2016 по 2023 год. Если в 2016-м было зарегистрировано 1 514 СМИ, то к 2023 году эта цифра выросла до 2 140.

В частности, количество зарегистрированных журналов удвоилось (в 2016 году — 309, в 2023 году — 623), в то время как количество интернет-изданий увеличилось на 88% (в 2016 году — 395, в 2023 году — 745).

За последние семь лет Узбекистан поднялся на 29 пунктов в Мировом индексе свободы прессы.

Кроме того, Агентство информации и массовых коммуникаций разработало проект Информационного кодекса, состоящий из 131 статьи, для системного регулирования информационного сектора.

Роль пресс-служб организаций сегодня значительна в продвижении свободы слова и создании пространства для диалога между средствами массовой информации и министерствами и ведомствами.

В общей сложности впервые в региональных, районных учреждениях создано более 280 офисов общегосударственного значения, учреждений, государственных и хозяйственных органов, а также информационных служб. Кроме того, реорганизованы 98 государственных органов и организаций. Число специалистов, работающих в сфере информационных услуг, увеличилось с 433 до принятия решения почти до 1300+ на сегодняшний день.

Кроме того, анализ показывает, что количество критических материалов/постов и откликов информационных служб на них в СМИ и социальных сетях растёт из года в год.

Например, в 2019 году информационные службы ответили на 83% из 559 критических замечаний, в то время как к 2022 году были даны ответы на 97% из 14,5 тысячи критических замечаний.

Кроме того, 28-29 сентября 2022 года в сотрудничестве с Агентством информации и массовых коммуникаций и ЮНЕСКО была организована международная конференция на тему “Искусственный интеллект, электронное управление и свобода информации”. В ней приняли участие более 122 пресс-секретарей.

Законы о свободе информации и надлежащем её распространении принимаются государством и обеспечиваются соответствующими условиями. В первую очередь мы должны воспитывать себя в информационной культуре, постоянно повышая уровень медиаграмотности всех информаторов, сотрудников министерств и ведомств, одновременно объясняя права и обязанности пользователей.

Сегодня в Республике Узбекистан, безусловно, могут существовать некоторые недостатки в информационной индустрии, но постоянные усилия по устранению ошибок и совершенствованию системы ведут к развитию информационного сектора и укреплению прав граждан на свободу слова.

Улугбек КУРБАНБАЕВ, начальник отдела Агентства информации

и массовых коммуникаций при Администрации Президента

Республики Узбекистан.

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