Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109/пр. Чуй.
2 — Предмет закупки:
лот №7 — клеи и технологии ($1 767);
лот №8 — РТИ ($20 970).
3 — 18.08.2023 г., 08.00 — начало тендера,
25.08.2023 г., 09.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
4 — 25.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
5 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
5.3. Условие поставки: DDP г. Бишкек (Incoterms 2010).
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 08 58 (191 доб.), моб. 0 (770) 000 268, Ernest.Sultanov@Kazminerals.com, Эрнест Султанов.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7 — Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более пяти дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТМЦ.
7.4. Неделимость лота.
Дата публикации: 21:01, 17-08-2023
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