Объявления о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2 — Предмет закупки:
лот №4 — подшипники ($9 085);
лот №5 — компьютерное оборудование ($92 000);
лот №6 — IP-видеокамера и комплектующие ($430).
3 — 18.08.2023 г., 8.00 — начало тендера,
25.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.
25.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.
4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Возможность досрочной поставки.
5 — Условия поставки:
лот №4 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №4 — до 60 календарных дней;
лот №5 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №5 — до 125 календарных дней;
лот №6 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №6 — до 20 календарных дней.
6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 (312) 58 00 58 (39194 доб.),
моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.
Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7 — Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ более трёх лет.
7.4. Неделимость лота.
7.5. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.6. Официальный представитель/дилер завода.
Дата публикации: 21:01, 17-08-2023
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