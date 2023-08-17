Объявления о закупке ТРУ

1 — Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2 — Предмет закупки:

лот №4 — подшипники ($9 085);

лот №5 — компьютерное оборудование ($92 000);

лот №6 — IP-видеокамера и комплектующие ($430).

3 — 18.08.2023 г., 8.00 — начало тендера,

25.08.2023 г., 9.00 — окончание приёма предложений и тендерных документов.

25.08.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

4 — Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Возможность досрочной поставки.

5 — Условия поставки:

лот №4 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №4 — до 60 календарных дней;

лот №5 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №5 — до 125 календарных дней;

лот №6 — DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №6 — до 20 календарных дней.

6 — Контактные данные для подробной информации (получение подробных условий конкурса, инструкций, списка лота): т ел.: +996 (312) 58 00 58 (39194 доб.),

моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.

Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7 — Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ более трёх лет.

7.4. Неделимость лота.

7.5. Срок оплаты — 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.6. Официальный представитель/дилер завода.

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