Свет мой, зеркальце, скажи! Приложенье покажи

Не успели бишкекчане отойти от новости о запрете оплаты наличными за проезд, как прилетело, откуда не ждали.

В здании службы сбыта ОАО «Северэлектро» оживлённо. Много пенсионеров. Они возмущены тем, что им перестали носить квитанции за электроэнергию.

— Нам сказали, что больше квитанции носить не будут. Мы так и не поняли почему. Теперь надо в телефоне оплачивать, а у меня старенький, кнопочный. Если бы дети были рядом, они бы разобрались. А я как смогу? Да и где взять такой телефон? — сетует бишкекчанка Надежда Сотникова.

Её, как и многих в Бишкеке, контролёры предупредили о нововведении. А кого не было дома, тот так и не понял, почему в положенный срок нет квитанции за свет. Они ждут, надеются. Время проходит, им отключают электроэнергию за неуплату. И всё! Жители спешат в Энергосбыт, а там их ставят в известность, что всё — лавочка закрыта. Мол, бумаги на вас много уходит, отныне платите по приложению. Нет телефона? Ваши проблемы.

Эпоха цифровизации больнее всего бьёт по незащищённым слоям населения.

— Меня не было дома, когда приходил контролёр и оставил предупреждение об отключении. Я всё время честно оплачиваю, а тут такое! Хорошо, оставил номер телефона. Я ему позвонила, он сказал, что больше квитанции оставлять не будет, — жалуется Нина Сватенко из 11-го микрорайона.

Октябрьский, Свердловский, новостройки, сёла — многих коснулась цифровизация. Точнее, не коснулась, а прошлась бульдозером, особенно по тем, кто не в состоянии приобрести смартфон и подключить интернет. Вот и житель одного из бишкекских жилмассивов Адилет Касымалиев пришёл в Энергосбыт, чтобы разобраться, что не так, почему квитанции не приходят. Он не хочет пользоваться приложением, считает это сложным, да и сенсорный телефон есть только у супруги. Ему посоветовали написать заявление с просьбой приносить квитанции. Поэтому в отделе сбыта много народу, все пишут заявления.

Зачем?

Как рассказала заместитель начальника отдела реализации электроэнергии Асель Эркимбаева одному информагентству, это быстро, удобно, оперативно. И вообще, экономия бумаги.

В приложении будет отражаться информация о потребляемых количествах киловатт-часов в течение месяца, сумма долга и срок — до какого числа следует оплатить во избежание отключения. Оплачивать в приложении можно даже за соседа и родственника, то есть лицевых счетов может быть в приложении несколько. А пока…

Многие пользователи социальных сетей отметили, что приложение «Мой свет» недоработанное и неудобное:

«Приложение чудит. Вы уж определитесь, сколько я вам должна заплатить. Ещё неплохо было бы оставить данные по показаниям за предыдущий месяц. А то я вижу только, сколько я должна…» — делится пользовательница «Фейсбука» Валерия Хегай.

Хорошо, надо идти в ногу со временем, но сперва доработав приложение полностью, чтобы оно не доводило потребителей до инфаркта.

Обмануть меня несложно, я сам обманываться рад

Интересно получается: вначале квартальные, домкомы и инспекторы сказали гражданам, что только в приложении можно оплатить. И всё! А по словам Асель Эркимбаевой и операторов, которым позвонила редакция газеты «Слово Кыргызстана», если потребитель по какой-то причине не желает или не может оплачивать по приложению «Мой свет», то, оказывается, можно, чтобы контролёры приносили квитанции на дом. А некоторые могут и вовсе оплачивать в Энергосбыте по лицевому счёту. И главное, проверить свой долг за потребление электроэнергии можно, зайдя на сайт (chupes.nesk.kg или severelectro.kg — старый сайт). Оказывается, вариантов много. Просто абонентов нужно хорошенько напугать, чтобы они, не зная своих прав, как миленькие, скачали приложение, в котором даже лучшие программисты страны ничего понять не могут. А некоторым даже отключить свет, дабы понятней было! Вот так у нас внедряются новшества.

Пилотный проект

Вначале электронные счета внедрили в жилмассивах, окружающих Бишкек: «Ак-Бата», «Ала-Тоо», «Кок-Жар», «Мурас-Ордо» и других. Людям рассказывали о преимуществах нововведения, и, как отметили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», 90% абонентов в новостройках заключили договоры о переходе на приложение. Проект признали успешным и с радостью стали внедрять по всей стране. А не тут-то было. То телефона нет, то интернета, то люди пожилые, то ещё куча нюансов.

Нам пообещали, что приложение будет совершенствоваться и дорабатываться. Но, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Отрезали сразу, а теперь отмеряют…

Дарья НЕСТЕРОВА.

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