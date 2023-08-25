В Урумчи состоялся седьмой Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС

Во встрече приняли участие более 150 официальных лиц, экспертов, учёных и представителей бизнеса из Китая, Казахстана, Пакистана, Монголии и других стран и регионов. Обсуждая тему использования цифровых технологий для устойчивого экономического развития, участники поделились успешными кейсами, проанализировали проблемы развития и предложили осуществимые разумные решения для регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии.

Процесс цифровизации необратим и продолжает изменять наше общество. Он оказывает значительное положительное влияние на экономический рост стран, участвующих в инициативе «Один пояс — один путь». Кабир Джуразода, директор Института центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (институт ЦАРЭС), выступая на форуме в

г. Урумчи, (Синьцзян, Китай), сказал:

«Сосредоточение внимания на решении проблем цифрового развития региона Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), расширение регионального цифрового сотрудничества и обмен примерами наилучшей практики заложат основу для устойчивого и всестороннего экономического развития».

Чен Шиксин, заместитель президента Азиатского банка развития, кратко рассказал о работе, проводимой банком по поддержке цифрового развития региона ЦАРЭС, включая инициативы по использованию цифровых технологий в сельском хозяйстве, образовании, медицине и торговле. Он также обратил внимание на расширяющийся цифровой разрыв и проблему безопасности цифрового развития в

регионе.

«Государства — члены ЦАРЭС активно продвигают цифровизацию и используют новые возможности в цифровой экономике. Однако цифровая трансформация по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как нехватка капитала, технологий и талантов».

На церемонии открытия Чжан Вэньцай, вице-президент Экспортно-импортного банка Китая, выступил с предложениями по усилению строительства цифровой инфраструктуры, стандартизации цифровой сферы, наращивания потенциала и обмена знаниями в цифровой сфере, а также по обеспечению цифровой безопасности. Он призвал страны — члены ЦАРЭС работать сообща для содействия всестороннему и устойчивому региональному экономическому развитию.

Форум продолжался два дня и включал в себя восемь тематических сессий. В ходе сессии о результатах национальных тематических исследований Альбина Муратбекова, старший научный сотрудник Евразийского института, рассказала о том, как цифровая трансформация специальных экономических зон может способствовать развитию экономики Центральной Азии.

Бурульча Сулайманова, исследователь Академии ОБСЕ, рекомендует странам Центральной Азии сформулировать цифровые проекты высшего уровня, включая конкретные цели и правовые рамки, для привлечения инвестиций в цифровую инфраструктуру, возобновляемые источники энергии, способствуя тем самым цифровому развитию.

Фарух Хакимов, эксперт Центра стратегии развития Узбекистана, рассказал об опыте цифровизации торговли в Центральной Азии и преимуществах регионального сотрудничества. Он отметил, что «цифровые решения в торговых отношениях могут помочь снизить торговые барьеры и способствовать развитию трансграничной торговли, тем самым укрепляя региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии».

Цифровизация повысила производительность и результативность, но сопутствующий ей цифровой разрыв оказывает влияние на рынок труда. Анна Пашалишвили, руководитель проекта по ускорению женского предпринимательства Регионального отделения «ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии, рассказала о препятствиях, с которыми сталкиваются женщины в процессе цифровизации, и привела примеры того, как расширение возможностей социального предпринимательства и обучение информационно-коммуникационным технологиям могут помочь женщинам более активно участвовать в цифровой экономике.

В ходе форума также обсуждался потенциал развития цифровизации в государственном управлении, трансграничной торговле, финансах и других областях. В ходе второго дня форума аналитические центры обсудили отчёт Секретариата сети аналитических центров ЦАРЭС и новые инициативы.

Кстати

ЦАРЭС — это механизм регионального сотрудничества, инициированный и поддерживаемый Азиатским банком развития, включающий 11 государств-членов: Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Организатор форума, Институт ЦАРЭС — это межправительственная организация, занимающаяся продвижением экономического сотрудничества в Центральной Азии и в странах вдоль Шёлкового пути посредством накопления и обмена знаний. Хуан Цзинцзин, первый заместитель директора Института ЦАРЭС, сказала, что форум стал платформой для дискуссий по различным вопросам регионального значения и сотрудничества между правительствами, аналитическими центрами и частным сектором для содействия региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии. В этом году участники обсудили различные вопросы цифрового развития своих стран и региона в целом.

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