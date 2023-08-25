Кашгар: нулевое расстояние

Шестнадцатого августа секретарь парткома автономной области Ма Синжуй и председатель автономной области Эркин Тунияз встретились в Урумчи с премьер-министром Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, прибывшим в Синьцзян с визитом, а также для участия в Азиатской конференции — 2023 и Азиатско-европейской товарной ярмарке.

Для реализации важного консенсуса, достигнутого главами государств Китая и Кыргызстана, стороны углубленно обменялись мнениями, обсудили вопросы сотрудничества в различных областях между китайским Синьцзяном и Кыргызстаном и по итогам переговоров подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Ма Синжуй от имени парткома и правительства автономной области тепло приветствовал Акылбека Жапарова и сопровождающих его лиц, а также поблагодарил премьер-министра и кыргызскую сторону за тёплый приём китайской делегации по дружественному обмену в Синьцзяне в марте этого года. Ма Синжуй сказал, что на первом саммите Китай — Центральная Азия председатель Си Цзиньпин встретился с главами государств пяти стран Центральной Азии, и все стороны заявили о полной решимости работать вместе, чтобы построить более тесное сообщество Китая и Центральной Азии с общим будущим. Они совместно разработали новый план сотрудничества Китая и Центральной Азии.

«Нас обнадёживает заявление глав государств Китая и Кыргызстана о повышении уровня китайско-кыргызских отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху и достижении важного консенсуса по укреплению сотрудничества в различных областях. Синьцзян обладает уникальными географическими преимуществами, заметными преимуществами в отношении ресурсов, значительными политическими преимуществами и огромными преимуществами в области развития. Под сильным руководством ЦК Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином Синьцзян добился беспрецедентных успехов в экономическом и социальном развитии и улучшения жизни населения, из относительно закрытой внутренней территории он превратился в пограничную зону. Открытия играют всё большую роль. В последние годы местное сотрудничество между Синьцзяном, Китаем и Кыргызстаном стало более глубоким и прочным, а пространство очень широким. Мы готовы работать со всеми населёнными пунктами вашей страны для реализации важного консенсуса двух глав государств, углубления всесторонних обменов и сотрудничества, укрепления дружественных обменов между различными ведомствами и уровнями, создания механизма сотрудничества в области энергетики и углубления сотрудничества в области электричества, угля, транспорта, сельского хозяйства, электронной коммерции, производственных мощностей. Сотрудничество в таких областях, как зелёное развитие и поощрение предприятий, приведёт к расширению двусторонних инвестиций. Мы намерены улучшать портовую инфраструктуру, содействовать упрощению таможенного оформления, повышать эффективность грузоперевозок и активно продвигать строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Ухань и открытие порта Петиели. Сотрудничать в таких областях, как образование, медицинское обслуживание, культурный туризм и охрана культурного наследия, расширять сотрудничество между городами-побратимами и вносить вклад в развитие двусторонних отношений на благо двух народов», — сказал Ма Синжуй.

Акылбек Жапаров попросил Ма Синжуя передать искренние приветствия Председателю Си Цзиньпину и пожелал полного успеха выставке Asia-Europe Commodity Trade Expo — 2023 (Китай). Он сказал, что между Кыргызстаном и Китаем постоянно укрепляются политическое взаимодоверие, добрососедская дружба, что способствует благополучию людей. Кыргызстан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», и всегда придавал большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с китайским Синьцзяном. Кыргызская сторона твёрдо поддерживает легитимную позицию Китая по синьцзянскому вопросу. Китай — основной торговый партнёр Кыргызстана. Став важным каналом китайско-кыргызского сотрудничества, Синьцзян углубил дружественные экономические и торговые обмены с Кыргызстаном, и динамика сотрудничества продолжает расти. Есть надежда, что обе стороны поспособствуют дальнейшему укреплению контактов и связей, развитию дружественных отношений и достижению новых успехов в экономическом и торговом сотрудничестве, а также совместными усилиями создадут китайско-центральноазиатское сообщество с общим будущим. Акылбек Жапаров выдвинул практические предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и китайским Синьцзяном в сферах строительства портов и другой инфраструктуры, двусторонней торговли, развития энергетики, электронной коммерции, высшего образования и т.д. Он приветствовал инвестиции синьцзянских предприятий в Кыргызстан, отметив, что кыргызская сторона защитит интересы инвесторов и создаст благоприятные условия для двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров в присутствии Акылбека Жапарова и Ма Синжуя стороны подписали соответствующие меморандумы и соглашения о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие посол Кыргызстана в Китае и ответственные лица соответствующих ведомств, учреждений и предприятий Чэнь Вейцзюнь, Хадан Кабин, Сунь Хунмей, Мердан Мугайт, а также главные ответственные товарищи соответствующих ведомств, предприятий и центральных подразделений Синьцзяна автономного района.

Источник: Pomegranate Cloud,

репортёр Xinjiang Daily Ван Синжуй (фото),

главный редактор Ван Чжихэн,

ответственный редактор Ван Юйчжэнь,

редактор Ли Цзюньмэй.

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