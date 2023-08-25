Люди — главное богатство страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в международном форуме «Доступная жизнь для лиц с инвалидностью по слуху в период глобализации».



В своей речи он отметил, что люди — главное богатство страны. Государственная политика в отношении граждан с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с ратифицированными международными соглашениями в сфере прав человека, Конституцией и законами. «Так, в рамках реализации программы «Правительственные акселераторы» автоматизирован процесс направления кыргызстанцев на освидетельствование, установление факта инвалидности в медико-социальной экспертной комиссии. Ранее людям приходилось собирать 11 справок, сейчас только одну, это амбулаторная карта гражданина», — сказал он.

Форум организован Кыргызским обществом слепых и глухих. В нём участвовали представители обществ глухих — членов регионального секретариата Всемирной федерации глухих по Восточной Европе и Средней Азии из Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, России, Молдовы, Армении, а также сотрудники госорганов. Они обсудили доступную жизнь лиц с инвалидностью в период глобализации, развитие сурдлимпийских видов спорта и поделились опытом по реабилитации и поддержке со стороны государства.

Отметим, что по данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в республике проживают 205 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них 9 тыс. — лица с инвалидностью по слуху.

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