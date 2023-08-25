Детсад — ступенька в жизнь

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров открыл новый детский сад в селе Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В своей речи он рассказал о преимуществах дошкольных учреждений в воспитании подрастающего поколения. «Детские сады обучают, развивают, социализируют и мотивируют ребят участвовать в общественной жизни. В связи с этим государство уделяет особое внимание детсадам», — сказал он.

Новое двухэтажное здание рассчитано на сто ребятишек и соответствует всем современным требованиям. Отметим, что в селе Барскоон, где проживают 10 тыс. жителей, до этого функционировало всего одно дошкольное учреждение.

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