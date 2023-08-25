В ожидании автобусов

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров совместно с руководителями городских служб проверил ход строительства на автобазе муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие».

В настоящее время здесь готовятся к приезду новых автобусов, укладывается грунт под асфальтирование автопарка, расширяется территория, устанавливается наружное освещение, а также благоустраивается территория автобазы. Ранее вывезли старые непригодные автобусы, мусор и огородили территории.

Мэр Эмилбек Абдыкадыров поручил руководству Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки завершить подготовку автопарка, а также создать все условия для новых автобусов.

Напомним, что в столицу планируется доставить 1000 автобусов. Из них 500 поставят поэтапно до конца года. В настоящее время прибыло 125 автобусов.

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