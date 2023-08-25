В ожидании автобусов

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров совместно с руководителями городских служб проверил ход строительства на автобазе муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие».
В настоящее время здесь готовятся к приезду новых автобусов, укладывается грунт под асфальтирование автопарка, расширяется территория, устанавливается наружное освещение, а также благоустраивается территория автобазы. Ранее вывезли старые непригодные автобусы, мусор и огородили территории.
Мэр Эмилбек Абдыкадыров поручил руководству Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки завершить подготовку автопарка, а также создать все условия для новых автобусов.
Напомним, что в столицу планируется доставить 1000 автобусов. Из них 500 поставят поэтапно до конца года. В настоящее время прибыло 125 автобусов.
Дата публикации: 15:51, 25-08-2023
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