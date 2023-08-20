Без контроля воды ни туды и ни сюды…

В Чуйском районе, который был выбран пилотным, установили ультразвуковые приборы для эффективного контроля поливной воды. Служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства совместно с общественным фондом «CАMP Ала-Тоо» провела презентацию автоматизированной системы водоучёта и водораспределения на базе экспериментальных каналов, действующих в этом районе.



В мероприятии участвовали руководители Министерства сельского хозяйства, Службы водных ресурсов при этом ведомстве, специалисты Кыргызского НИИ ирригации, подразделений и структур водного хозяйства Чуйской области.

Ультразвуковые уровнемеры для контроля за расходом воды — изобретение отечественное. Они созданы учёными Кыргызского НИИ ирригации во главе с Виталием Шабловским. Приборы предназначены для решения проблемы учёта воды, идущей на поля в период маловодья. Датчики установлены на гидропостах в качестве дополнительных современных технологических средств. Они излучают ультразвуковые импульсы, отражающиеся на водной поверхности. А специальное оборудование фиксирует время от отражённых импульсов, а затем эта информация попадает в компьютер. Таким образом, система позволяет получать оперативные данные об уровне воды в каналах. Кроме того, стоимость отечественного прибора значительно ниже зарубежных аналогов.

Директор Службы водных ресурсов А. Сокеев рассказал журналистам, что этот район был выбран в качестве пилотного, чтобы продемонстрировать действие не только отдельно взятых уровнемеров, изготовленных в Кыргызском НИИ ирригации, но и для того чтобы присоединить к контролю и учёту различные водные источники всего района. Эти приборы также позволяют проводить научно-исследовательскую деятельность и вести наблюдения за изменениями, связанными с климатическими переменами. В стране уже накопился определённый опыт, и для демонстрации действия уровнемеров были приглашены главы областных и районных структур Службы водных ресурсов со всей страны.

Цель — чтобы из первых уст услышать замечания, предложения, поправки и пожелания, которые команда специалистов могла бы в дальнейшем учесть и внедрить в пилотную электронную систему водного контроля и в дальнейшим перенести весь масштаб работы на территорию всей республики.

Уровнемеры, используемые в других странах, стоят на порядок выше отечественного. А его введение, как и всей электронной системы, поможет снять ненужный ажиотаж и обвинения в неправильном распределении воды. Это возможно, потому что в электронном виде можно не только отследить, но и показать где, когда и сколько кубометров воды было отпущено.

Представители водных структур из регионов тщательно осмотрели приборы, оценили их работу, уточнив для себя, во сколько им обойдётся стоимость приборов при их использовании в небольших водотоках. Их также интересовал и сам процесс обслуживания уровнемера. Здесь разработчики и представители Службы водных ресурсов пояснили, что для эффективности работы приборов понадобится ресурсная служба, которая бы в случае необходимости оказывала помощь в обслуживании всей системы. На состоявшемся после поездки на гидросооружения круглом столе разработчики не просто рассказали практикам водной службы о рабочем процессе, но и в реальном режиме ответили на их вопросы.

Затем они продемонстрировали возможность автоматизированной сборки данных на компьютер. Система позволяет увидеть в графиках расход воды за месяц и декаду. Учёные также предусматривают возможность присоединения к системе и других гидроузлов уже самими региональными специалистами. Словом, нет нужды самим разработчикам выезжать на места и отдельные участки, чтобы соединить ещё одну речку либо канал с системой водоучёта. Не остался без внимания и вопрос сохранности объектов на гидропостах, внесено предложение об установке специальных фотоловушек на каждом из объектов. Такой способ, кстати, уже используется в погранзоне Баткенской области.

Новая система позволяет получать данные об уровне воды в каналах весьма оперативно. Если раньше такие данные собирались вручную, то теперь задаётся график передачи сигналов, которые подаются автоматически оператору. Для установки прибора необходимо оборудовать на гидропостах успокоительный колодец, который примыкает к основной бетонированной стенке канала. Словом, уровень воды замеряется при спокойном её течении. Сам прибор имеет датчик и специальный защитный колпак. На оборудование одной точки контроля требуется 3 тысячи долларов. В эту сумму включается сам прибор и его установка, в том числе и строительные работы.

Словом, прежде чем начать работу в районе, специалисты определяют перечень водостоков, на которых предстоит установить уровнемеры. Чуйский район был выбран пилотным, потому что он компактный и хорошо можно отследить первоначальный демонстрационный вариант контроля водоучёта и водоподачи. Уже оборудованы и установлены 32 из 76 запланированных приборов. И с момента установки датчики сразу начинают работать.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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