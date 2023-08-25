Поклонимся великим тем годам

Историческая Курская битва стала триумфом советского воинского искусства и решающим событием, обеспечившим коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Тематическая книжно-иллюстративная выставка, организованная Национальным историческим музеем и Русским культурным центром «Гармония» и открытая в Бишкеке в здании Национального исторического музея, посвящена славному 80-летию Победы Красной армии в Великой Отечественной войне.

С обеих сторон в битве участвовало более 4 млн человек, задействовано более 70 тысяч орудий и миномётов, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолётов. Пятого июля 1943 года немецкое командование начало на Курской дуге операцию «Цитадель», стремясь окружить советские войска, державшие здесь оборону. Ожесточённые сражения состоялись под Понырями и Прохоровкой.

Контрнаступление советских войск на Курской дуге (операция «Кутузов»), начавшееся 12 июля 1943 года, привело к освобождению Орла и Белгорода. В этот день 5 августа в ознаменование блестящей Победы в Москве впервые в Великой Отечественной войне был дан воинский салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. В августе 1943 года Красная армия продолжила своё победное наступление (операция «Полководец Румянцев»), завершившееся освобождением 23 августа Харькова и окончательным провалом гитлеровской операции «Цитадель». В сражениях на Курской дуге советские войска в составе Центрального, Воронежского, Степного, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов разгромили 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых. Потери противника составили около 300 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

В этих сражениях советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм, хотя победа была добыта дорогой ценой: потери Вооружённых сил СССР составили более 800 тысяч человек, из них 255 тысяч погибли и пропали без вести. За подвиг в Курской битве звания Героев Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. Около 130 соединений и частей получили гвардейские звания, более 20 — наименование «Орловских», «Белгородских» и «Харьковских». За вклад в победу Курская область награждена орденом Ленина, а город Курс — орденом Отечественной войны I степени. 23 августа в годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских полчищ в Курской битве ежегодно отмечается День воинской славы России.

Выставку открыли вице-президент Русского культурного центра С. Поляков, председатель совета Ассамблеи народов Кыргызстана А. Матубраимов и проректор КРСУ, кандидат политических наук Л. Сумароков, рассказавшие о героическом и выдающемся значении победы Красной армии и всего советского народа в битве под Курском. В ней принимали участие и воины-кыргызстанцы, проявившие отвагу и мужество в боях за освобождение территорий. На 20 выставочных стендах представлены различные газетные и журнальные материалы, повествующие о ходе боёв, героизме советских солдат.

На выставочных стендах размещены уникальные архивные фотодокументы, газетные статьи, копии писем солдат и офицеров, бессмертные авторы которых — фронтовые репортёры и журналисты — жили той же жизнью, что и солдаты в окопах, вместе шли в атаку и старались запечатлеть для потомков, как героически ковалась великая Победа.

Завершил открытие выставки показ исторической киноэпопеи режиссёра Юрия Озерова «Освобождение», а точнее, её первой части «Огненная дуга», посвящённой этому легендарному сражению, после которого немецкие войска наконец потеряли в Великой Отечественной войне наступательную стратегическую инициативу.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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