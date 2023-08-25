Левой, правой, раз, два, три…

Начиная с 1992 года по инициативе британского клуба левшей 13 августа отмечается Международный день левши. По данным, подсмотренным нами в «Википедии», среди людей левши составляют примерно 15%, то есть левшой является каждый седьмой человек на планете.

Охота на ведьм

У моей бабушки-учительницы было 13 внуков. Когда будучи детьми школьного возраста мы приезжали летом к ней в деревню и выходили собирать малину или полоть грядки, она намётанным учительским взглядом заметила, что все работают правой рукой, а одна внучка собирает ягоды и рвёт траву левой… Но когда вечером сели разгадывать кроссворды в детских журналах, она обратила внимание, что все поголовно пишут правой. Значит, внучка не совсем левша.

Прошло тридцать лет. И если в то время левши казались редким, непривычным явлением, то теперь они стали обыденностью. До конца прошлого века леворукость считалась «отклонением», общество пыталось бороться с ней, люди не афишировали эту свою особенность. Детей притесняли в школах, а нередко и били, привязывали левую руку, чтобы заставить писать правой. И всё же это было гуманнее, чем процесс переучивания левшей, которым до сих пор пользуются в некоторых африканских племенах. Там обжигают или ранят левую руку «особенного», чтобы лишить его возможности ею пользоваться.

Кстати, в древности левшей было больше. В каменном веке около 50 процентов населения держали дубину и топор в левой руке, а в бронзовом — уже 25 процентов. А вот дальше быть леворуким становилось всё опаснее для жизни. И во все времена левшам жилось довольно сложно, потому что они были и до сих пор остаются в меньшинстве. А все ученические и рабочие места оборудуются для правшей, предметы быта и инструменты, оружие и даже одежда изготавливаются тоже для правшей. И не виноваты левши, что их считали, а местами и до сих пор считают то самыми неловкими работниками (в древней Германии), то колдунами (эскимосы), чересчур хитрыми и не имеющими права выступать в суде (царь Пётр I), пособниками дьявола (Марокко), воплощением зла (древние римляне), а в Японии вплоть до ХХ века леворукость женщины являлась весомым поводом для развода.

Но мир не безнадёжен по отношению к левшам. Так, по мнению древних инков и их нынешних потомков (народность кечуа), быть левшой — большая удача и счастье. Они утверждают, что такие люди обладают магическими способностями и могут излечивать от болезней.

***

Термин «леворукость» следует понимать дословно как активность левой руки, её ведущая роль. И не только в школьном процессе письма, рисования, но и в бытовых действиях. Например, владелица газетного киоска задала мне вопрос на засыпку: в каком месте витрины должны располагаться детские журналы? У меня был в то время маленький ребёнок, я сразу представила, что обычно держу его за руку с левой стороны от себя, значит, детские журналы он увидит в нижнем левом углу витрины. Но, по словам предпринимательницы, правильным ответом является правый нижний угол, потому что большинство мам, являясь правшами, держат детей с правой стороны от себя… То есть самое ценное — в «главной» руке. В моём случае главной оказалась левая, значит, ребёнок прошёл бы мимо этих журналов, что ещё раз доказывает заточенность этого мира под правшей.

Причины и следствие

Теорий и предположений о причинах леворукости много. Так, в 2008 году обнаружен ген левши (LRRTM1). Именно он определяет, какой руке отдаст предпочтение ребёнок. Леворукость передаётся по наследству. Есть и статистические данные, что вероятность её развития у детей составляет 2 процента, если папа и мама правши, 17 процентов — когда один родитель левша и 46 процентов — оба предка левши.

Леворукость чаще всего формируется во время внутриутробного развития, в результате родовой травмы и поражения левого полушария головного мозга.

Выдвигаются теории о влиянии плохой экологии, ультразвуковых обследований, уровня тестостерона беременной. Кроме того, гипоксия плода, конфликт по резус-фактору, правосторонние формы ДЦП, состояние здоровья будущей мамы (хронические заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, аутоиммунные патологии, употребление алкоголя, курение, стресс) увеличивают вероятность рождения леворукого малыша. И ведь экология на планете продолжает ухудшаться, здоровее люди тоже не становятся, стрессы и вредные привычки подступают со всех сторон… Логично предположить, что левшей со временем будет становиться всё больше.

Маленький, да удаленький

Впервые я увидела вживую, как пишут левой рукой, учась в пятом-шестом классе: оказалось, новенькая девочка три раза ломала руку (правую — дважды), и это обстоятельство вынудило её научиться писать обеими руками. И мы всем классом стали пробовать брать ручку в левую руку и выводить каракули…

А вот в старших классах с нами учился настоящий левша, тут-то я увидела, как неудобно ему управляться левой рукой с ручкой или мелом: он всегда был перемазан чернилами, а после вызова к доске вся одежда была белая, будто он собой вытирал эту доску. Весь класс дружно смеялся. Учителя постепенно перестали вызывать его писать что-то мелом, а только для устных ответов.

Но, конечно же, не всем собственная леворукость доставляет неудобства. Всё больше детей в современном мире рождаются левшами. Недавно воспитательница выпускной группы частного детского сада рассказала, что почти половина её воспитанников левши. И родители только одного из них просят делать замечание (только лёгкое замечание, без подзатыльников), чтобы ребёнок писал правой рукой. В итоге он умеет одинаково писать обеими руками, а вот рисует и вырезает исключительно левой, а ещё создаёт очень симметричные рисунки, работая одновременно двумя руками.

Однако с возрастом количество левшей, похоже, уменьшается. Так, ученик девятого класса рассказал, что в первом классе четверть его одноклассников были левшами, а сейчас их осталось человека три. Понятно, что некоторые покинули класс, школу или даже страну… А кто-то «превратился» в правшей. Кстати, статистика это подтверждает: левшей в возрасте до года — 47 процентов, в 1-2 года — 29, в 2-7 лет — 20, после 8 лет — 2-8 процентов. При этом преобладают представители мужского пола.

Спорный вопрос

Моя одноклассница когда-то рассказывала, что её маму-левшу любимый человек напугал, что не женится, пока она не научится писать «как все» правой рукой. Она научилась, и они поженились. Переучка прошла гладко в силу возраста на фоне уже сформировавшейся психики. А у детей-младшеклассников насильственное переобучение провоцирует осложнения невротического характера: появляются раздражительность, вспыльчивость, плаксивость, нарушается сон, замедляется развитие мелкой моторики (письма, рисования, лепки). Познавательный интерес снижается, ребёнок отказывается посещать школу. Поэтому если и начинать переучивать, то как можно раньше. И не переусердствовать, ведь каждая маленькая личность индивидуальна: один легко переучится или начнёт работать обеими руками, другой — нет. Но это ни в коем случае не уменьшит его ценность для родителей и окружающих.

Начиная школьное обучение, леворукие дети испытывают сложности. У них часто наблюдается недостаточность развития зрительной памяти, проявляются проблемы формирования образов букв и цифр, трудности копирования. Дети медленно пишут, читают, путают сходные по написанию буквы, цифры, добавляют лишние и не дописывают необходимые элементы символов. Встречается также зеркальное письмо. Эти трудности и заставляют родителей, учителей задуматься о переучивании маленького левши в правшу.

При этом обязательно ребёнка нужно поддерживать и хвалить пусть даже за неудачную попытку писать правой рукой. Для него это действительно сложно!

А может быть, и не стоит переучивать, идти против природы, которая наградила ваше чадо такой особенностью? А просто позаботиться о создании благоприятных условий для его учебного процесса — правильно организовать рабочее место: подобрать удобный угол рабочей поверхности, установить источник света справа, подобрать ручку с не мажущими чернилами, применять инструменты, предполагающие использование любой рукой (например, ножницы с одинаковыми кольцами). Тут уж важно не зацикливать внимание, пусть он чувствует себя таким, как все.

При этом ребёнок в будущем может стать кем угодно. Например, мне приходилось сталкиваться с ветеринаром-левшой. А супруг на днях принёс счёт-фактуру из магазина строительных товаров. Ну это же чистой воды каллиграфия! Я подумала, что писала женщина, настолько художественно красиво выведена каждая буква. Оказалось, что продавец — мужчина-левша… Ну и кто там говорит, что у левшей с почерком проблемы?

А ещё вспомните Александра Македонского, Леонардо да Винчи, Жанну д’Арк, Эрнесто Че Гевару, Николая Лескова, Владимира Даля, Уинстона Черчилля, Махатму Ганди, Мэрилин Монро, Пола Маккартни, Чарли Чаплина… Они тоже были левшами. И не беспокойтесь: будущее ребёнка не зависит от того, в какой руке он держит ручку. Главное не забывать вкладывать свою любовь, внимание и заботу в маленького человека без оглядки на «лево» или «право».

Рита РУБАН.

Автор: -