Доолот Рысбаев: «В каждом кыргызском узоре — история моего народа»

Лауреатом премии «Содружества дебютов» Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ 2022 года стал кыргызстанский кутюрье Доолот Рысбаев. Но это не простой мастер по пошиву верхней одежды. Все изделия Доолота выполнены в национальном стиле. «Я мечтаю продемонстрировать всему миру, — говорит Рысбаев, — особенности кыргызских костюмов. Они неповторимы, изящны и в то же время очень практичны».



Так уж повелось в жизни Доолота, что пошивом одежды в его семье занимались почти все родственницы: бабушки, тёти, двоюродные сёстры. Долгими вечерами в юртах они шили юбки, кофты и даже пиджаки для мужчин. И почти все швеи-самоучки могли вырезать красивые и оригинальные узоры.

Доолот часами наблюдал за их работой, и, наверно, именно в то время у него зажглась любовь к портному делу. Скажем больше. Украдкой, тайком от взрослых, он кроил мужские костюмы, женские кофты и даже головные уборы.

После десятого класса Рысбаев приехал из заоблачного Нарына поступать в бишкекский профессиональный лицей №95. Парень никогда не мечтал стать военным, конструктором, милиционером. Он, как говорится, спал и видел себя только за швейной машинкой. Ох, и натерпелся за это Рысбаев от ровесников. Как только ни дразнили его друзья. Но он упорно начал шагать к намеченной цели. И вскоре стал одерживать первые творческие победы. Так, его дипломную работу в лицее — классический мужской костюм — строгие преподаватели оценили по высшей категории, то есть на пятёрку. Но уже тогда в эту классическую «вещичку» Доолот умудрился вкрапить национальный узор. Одним словом, это был первый успех начинающего кутюрье Рысбаева.

После окончания лицея Доолот поступил на технологический факультет Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова. Он мечтал расширить свои профессиональные знания, но очень скоро разочаровался в этой затее. Ничего нового в стенах этого вуза Доолот не получил, а потому после второго курса оставил его. Но студенческие годы Рысбаев не считает пустой тратой времени. В это время он подружился, будем так говорить, с общественной работой, став координатором межвузовского клуба по дебатам «Студенттер пикири». «Для нас, — вспоминает Доолот, — не было запрещённых тем, — мы говорили о политике, проблемах в экономике, утверждали, что каждая нация имеет право жить и развиваться по своим национальным законам, то есть выполнять завещания своих предков. Очень многое мне дали для познания современной действительность эти дебаты».

А затем жизнь Доолота Рысбаева закружилась с головокружительной быстротой.

С 2011 по 2016 год он трудился конструктором-закройщиком в частном пошивочном цехе. Но и на «взрослой» работе молодой кутюрье оставался верен самому себе. Он шил мужские костюмы, женские платья, кофты. Но, как сказал однажды о продукции Доолота его друг, во всех изделиях чувствовался национальный колорит. «Твои работы сразу говорят, что они сделаны портным — кыргызом», — сказал Рысбаеву его товарищ.

Творческая мысль модельера-конструктора продолжала биться с усиленной энергией. В 2017 году он инициировал проект «Музей традиционных головных уборов». По словам Доолота, кыргызы носили головные уборы самых разных фасонов. Кутюрье объехал все регионы республики в поисках оригинальных изделий. И часто находил их. Выставка, которую он организовал вместе со своими единомышленниками, поразила многих кыргызстанцев. «Мы и не знали, что наши предки носили такие разнообразные ак-калпаки и элечеки», — признавались гости. На выставке, конечно, побывали и представители крупных пошивочных предприятий. После посещения этого «царства головных уборов» они значительно расширили ассортимент своей выпускаемой продукции.

Кстати, Доолот никогда не ставил перед собой цели организовать массовое производство своих нарядов. «Это не моё», — уверенно говорит он. А вот подсказать производственникам, в каком направлении им двигаться, всегда готов.

Любит он и учительское дело. С 2017 года Доолот стал преподавателем по конструированию, кройке и шитью традиционной одежды кыргызов в Академии традиционных знаний «Кийиз дуйно» («Мир войлока»). Кстати, войлок он считает едва ли не главным материалом для пошива национальной одежды. «Войлок смотрится очень красиво, греет тело. Это материал на все времена», — уверенно говорит Доолот Рысбаев. Кутюрье поэтому регулярно организовывает выставки изделий из войлока и очень доволен тем, что наши портные наконец-то вспомнили о нём.

Два года назад Рысбаев загорелся идеей научить своих соотечественников плести из нитей разные аппликации. Этим делом когда-то активно занимались древние кыргызы. И вновь ему улыбнулась удача. Он организовал в столичной гимназии-комплексе №69 кружок по традиционным знаниям и прикладному искусству кыргызов. Его ученики теперь активно осваивают дело своих предков.

Модельер Доолот Рысбаев нарасхват у местных кинорежиссёров. Он был художником по костюмам в таких кинолентах, как «Эрмен жыты» («Запах полыни») и «Дарак ыры» («Песнь древа») режиссёра Айбека Дайырбекова, «Жамиля» режиссёра Эльдара Турдумамбетова и многих других.

Но послужной список Доолота Рысбаева на этом не заканчивается. Он работал художником-оформителем «Сапара-музея», отлично потрудился в дизайнерской студии «Букон», был приглашён на работу художником по костюмам Кыргызского национального театра «Манас».

Книга под названием «Элечек», которую он иллюстрировал, получила гран-при национального конкурса «Искусство книги», а на международном конкурсе этой работе был присуждён диплом второй степени.

— Я бы мог стать классическим кутюрье, — говорит о себе Доолот Рысбаев, — чувствую в себе такие силы, но решил возрождать и популяризировать национальную одежду. Весь мир уже пресытился так называемым глобализмом. Люди хотят вернуться к своим истокам. Я это чувствую и знаю.

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Премия «Содружество дебютов» вручается в разных номинациях с 2008 года Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ. Одну из первых премий получила поэтесса из Нарына Жазгуль Жамангулова. В 2012 году премия была вручена научному сотруднику лаборатории горной медицины Национального центра кардиологии и терапии Алмазбеку Акунову. Лауреатами премии «Содружество дебютов» становились также преподаватель Государственной академии управления Айгуль Жусупбаева, специалист в области туризма Кундуз Бейшеева, доцент кафедры истории и культурологии КРСУ Павел Дятленко, общественный деятель, специализирующийся на проблемах защиты прав детей-инвалидов Сейнеп Дыйканбаев, солист Национального театра оперы и балета Нуржигит Асанов и другие наши молодые соотечественники.

Вячеслав АНИКИН.

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