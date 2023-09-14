Кыргызстан — Россия: начинаем строить школы

Президент Садыр Жапаров и Президент Российской Федерации Владимир Путин в формате видеомоста дали старт строительству в Кыргызстане первых трёх совместных кыргызско-российских школ.



По проекту, девять современных общеобразовательных учреждений, оснащённых самыми передовыми технологиями, построят во всех областях страны, а также в Бишкеке и Оше. Первые три школы в Бишкеке, Баткене и Караколе планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре 2025 года.

Открывая церемонию запуска, Садыр Жапаров подчеркнул, что к 1 сентября 2025 года эти школы откроют свои двери для кыргызстанских учеников.

«Сегодня все школы в Кыргызстане и России широко открывают свои двери и принимают учеников. В нашей стране более 150 тысяч учеников впервые переступают школьный порог. Мне приятно отметить, что в каждой области нашей страны, а также в Бишкеке и Оше при личной поддержке Владимира Владимировича построят 9 современных школ, каждая из которых рассчитана на 1224 места. Школы оснастят всем необходимым, включая высокотехнологичное современное оборудование, плавательные бассейны, оздоровительную спортивную базу», — рассказал Садыр Жапаров, отметив, что выпускникам этих школ будут выдавать аттестаты двух стран. Обучение в новых школах станут проводить на русском языке, а программу обучения составят по государственным стандартам обеих стран.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с Россией в сфере образования становится всё более крепким и результативным. Начиная с 1992 года Кыргызстан и Россия тесно взаимодействуют в образовании и науке, широко практикуя программы по обмену студентами между странами. Он выразил уверенность в том, что создание совместных кыргызско-российских школ — это только начало долгосрочной большой созидательной работы ради прекрасного будущего граждан двух стран.

В свою очередь Президент России Владимир Путин подчеркнул, что школы оборудуют самыми передовыми технологиями, что поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным.

Здания школ спроектированы по всем стандартам безопасности, в том числе с учётом особенностей страны и сейсмических рисков. Обучение станут проводить преподаватели из двух стран, прошедшие специальную подготовку в вузах России.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что новые российские школы поспособствуют всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения, а также внесут вклад в углубление традиций дружбы, взаимопонимания между народами двух государств.

Лидеры стран отметили рост интереса к русскому языку в Кыргызстане и поздравили всех учащихся, их родителей и педагогов двух стран с Днём зданий.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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