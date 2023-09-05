Садыр Жапаров: «Страницы нашей истории хранят память о моментах, которые послужат нам уроком и предметом особой гордости»

Президент Садыр Жапаров выступил на гала-концерте по случаю празднования Дня независимости страны и 80-летия выдающегося государственного и политического деятеля Кыргызстана Насирдина Исанова в Оше.

«Уважаемые соотечественники!

Жители и гости нашей южной столицы!

Дорогие кыргызстанцы!

Наши предки на протяжении 30 веков боролись за независимость, свободу и суверенитет, свято чтя свои традиции и духовно-нравственные ценности, что сделало наш народ великим. Сегодня мы чествуем наш праздник независимости, вверенный нам нашими предками с наказом сохранить её для следующих поколений. С продвижением науки и новых технологий кыргызский народ продолжает показывать своё величие, проявляя себя в разных направлениях. Страницы нашей истории хранят память о моментах, которые послужат нам уроком и предметом особой гордости. От чистого сердца поздравляю всех вас с Днём независимости Кыргызской Республики!

Ошская область, чья история берёт начало с незапамятных времён, имеет большой вес в основании Кыргызской Республики и продолжает вносить неоценимый вклад в развитие страны. Этот регион соединял торговые пути Востока и Запада. На этом месте веками сплетались культурные и духовные практики.

Труды многих именитых историков, востоковедов и исследователей родословных свидетельствуют о том, что город Ош — древнейший в Центральной Азии. На сегодня город Ош, чью историю связывают с пророком Соломоном и Александром Македонским, притягивает путешественников со всех уголков мира, чаруя своим гостеприимством, ремесленниками, историческими памятниками, красивой природой, а также главными достопримечательностями — горой Сулайман-Тоо и рекой Ак-Буура.

Выходцами города с 3000-летней историей стали выдающиеся личности, которые славно служили Родине и сделали многое для благополучия кыргызского народа. Их имена: Адыгине бий, Кубат бий, Тилеке баатыр, Ажы бий, Нузуп бий, Полот хан, Алымкул аталык, Алымбек датка, Курманжан датка — широко известны. После них наши отцы с большим стремлением и усилием добились образования Кара-Кыргызской автономной области в 1924 году, тем самым они открыли новую страницу в нашей истории. Даст Бог, в следующем году мы отпразднуем это событие на достойном уровне. Немало видных личностей своими трудами оставили в истории кыргызского народа неизгладимый след и по сей день остаются примером для своих последователей. Гапар Айтиев, Муса Адышев, Сооронбай Жусуев, Рыспай Абдыкадыров, Насирдин Исанов и другие наши отцы в своё время пережили сложные времена перемен и, проявив непоколебимую стойкость и железную волю, добились своих целей. Их истории всегда будут служить для нас вдохновением.

В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей со дня рождения видного государственного деятеля Насирдина Исанова. Мы гордимся тем, что он стал значимой личностью в новейшей истории Кыргызстана. Его отношение к работе, эрудиция и достижения оставили неизгладимый след в истории нашего государства. Чтобы сохранить память о его трудах, Насирдину Исанову присваивается высшая степень отличия — звание Героя Кыргызской Республики. Мы должны по достоинству оценивать историческую значимость деятельности наших отцов, чтобы их жизненный путь продолжал вдохновлять следующие поколения также достойно проходить новые исторические этапы.

Поздравляю вас с 80-летним юбилеем со дня рождения Насирдина Исанова и ещё раз хочу отметить его вклад в укрепление нашей государственности!

Уважаемые братья и сёстры!

Говоря о независимости, мы должны всегда помнить, каким путём мы пришли к успехам, как преодолевали преграды и каким образом строим будущее. За последний период произошло много переломных моментов, из которых мы извлекали уроки, становились сильнее и стремились к новым победам, осознавая важность науки, знаний, опыта, решимости, политической воли, а также стратегии. Сейчас у нас достаточный уровень перечисленных мной качеств. Как вам известно, мы приняли Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2026 года. Мы живём в эпоху, когда взаимоотношения, взаимодействие между странами играют ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и развития.

Мы хорошо понимаем важность международных организаций и форумов, на которых можно совместными усилиями решить глобальную проблему. Наша страна активно участвует в ряде международных и региональных интеграционных процессов с целью укрепления своих позиций в этой области и повышения благосостояния граждан. Наша внешняя политика направлена на то, чтобы сделать Кыргызстан активным участником мирового сообщества, способствовать принятию решений и решению важных вопросов.

Кыргызстан находится на пересечении многих политических, экономических и культурных потоков. Наш стратегический приоритет — укрепление и развитие партнёрства с соседними государствами. Мы всегда выступали за территориальную стабильность и безопасность. Мы готовы активно участвовать в международных инициативах, направленных на урегулирование конфликтов и поддержание мира.

Важная и неотъемлемая часть нашего общества — межэтническое согласие. Наша общая миссия — сохранять и развивать это бесценное богатство! Как бы ни была разнообразна наша культура и традиции, мы все — граждане Кыргызстана. Эта идентичность объединяет нас. И мы сможем построить светлое будущее только тогда, когда у нас есть общий интерес и общая цель.

За последние два года проделана огромная работа, мы доказали, что мечты сбываются. На протяжении десятилетий мы мечтали о запуске крупных проектов, которые оказались представлены только на бумаге. В свою очередь на сегодняшний день мы смогли национализировать крупное золотодобывающее месторождение Кумтор, начато строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это подтверждает то, что мы можем работать, что у нас есть кадровый и ресурсный потенциал. Таким образом, экономика страны начала укрепляться, о чём свидетельствует рост валового внутреннего продукта, заработной платы, инвестиционных потоков, снижение безработицы и темпы роста деловой сферы. Мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеждой. Дай Бог, мы ещё больше укрепим экономическую стабильность, всесторонний и устойчивый рост. Кроме того, усилим работу по привлечению инвестиций в перспективные отрасли, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. В дальнейшем внимание мы уделим развитию знаний и науки. Мы стремимся обеспечить конкурентоспособность каждого из наших граждан в быстро меняющиеся времена, поддерживая научные исследования, инновации и развитие технологий. Наша цель — обеспечить достойное будущее для всех граждан! Мы вместе с вами строим развитый Кыргызстан!

Уважаемые соотечественники!

Для кыргызского народа нет лучшего государства, чем независимое. Как потомков народа, веками ценившего свободу, наш священный долг — укреплять независимость!

Давайте гордиться нашей независимостью, твёрдо верить в светлое будущее Кыргызстана и двигаться вперёд!

Пусть высоко развевается наш флаг — символ свободы!

С праздником, дорогие соотечественники!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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