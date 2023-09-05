Фундамент развития государства

Президент Садыр Жапаров 1 сентября, в День знаний, посетил гимназию-интернат №1 им. А. Каниметова в Бишкеке.

Эта гимназия-интернат основана в 1956 году. С того момента здесь не проводился капитальный ремонт. В прошлом году по инициативе главы государства в интернате началась капитальная реконструкция. Президент Садыр Жапаров сам учился в стенах данной гимназии-интерната в 9-10 классах. При посещении он ознакомился с состоянием учебных корпусов после ремонта и деятельностью общеобразовательного учреждения, а также побеседовал с трудовым коллективом.

Садыр Жапаров рассказал о днях, проведённых в интернате, о том, как полученные знания помогли ему во взрослой жизни и в преодолении возникающих трудностей. В беседе с трудовым коллективом он вспомнил своих школьных учителей, поблагодарил своего воспитателя Шайыр Бегалиеву, присутствующую на встрече, за её профессионализм и любовь к работе.

«Образование граждан — самый главный фундамент развития государства, и этот фундамент закладывается в школе. От учителя многое зависит, переданные детям знания помогают сформироваться как личность и открывают им дорогу в будущее. Образованная молодёжь всегда добьётся успехов и внесёт вклад в развитие государства. В свою очередь государство проводит реформы в сфере образования, для того чтобы каждый гражданин имел доступ к достойному получению знаний», — подчеркнул глава государства и, пользуясь случаем, поблагодарил своего воспитателя Шайыр Бегалиеву за её вклад в дело обучения и развития будущего поколения и передал денежный сертификат.

Также он поделился с трудовым коллективом планами по дальнейшему социально-экономическому развитию страны на ближайшее время, в частности по ещё одному повышению в перспективе заработных плат бюджетникам.

В завершение Садыр Жапаров пожелал учителям гимназии-интерната №1 им. А. Каниметова выдержки и терпения, чтобы школа всегда несла свет знаний.

Фото Султана

ДОСАЛИЕВА.

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