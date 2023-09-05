Талантливый лидер, волевой человек

Президент Садыр Жапаров в ОшГУ открыл памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю, первому премьер-министру Кыргызстана Насирдину Исанову.

Праздничные мероприятия в Ошской области прошли в честь 80-летия со дня рождения народного героя Кыргызстана.

Глава государства на церемонии выступил с речью.

«Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники!

Уважаемый коллектив ОшГУ!

Разрешите ещё раз поздравить всех вас с Днём независимости страны, который отмечается в этом году в древнем городе Оше, имеющем 3000-летнюю историю!

В истории кыргызского народа есть целый мир людей, оставивших неизгладимый след в решающие политические периоды. Эти великие люди творили историю и вели своё общество и современников в новую эпоху. Отдавая должное их вкладу в развитие кыргызской государственности, необходимо передать их нелёгкий вклад в историю страны следующим поколениям. Способствуя укреплению нашей государственности, эти люди оставили яркий след, их имена широко распространились в народе.

Ещё раз хочу сказать о том, что я подписал Указ о присвоении звания Герой Кыргызской Республики Насирдину Исанову и Абды Суеркулову, видным государственным и политическим деятелям, пользующимся уважением в народе. Стоит рассказать о каждом из этих великих людей. Помимо Дня независимости в этом году на государственном уровне отмечается 80-летие Насирдина Исанова, и мы сегодня перед Ошским государственным университетом открываем памятник этому видному деятелю, чтобы увековечить его светлую память.

Сегодняшнее выступление посвящается нашему старшему брату Насирдину Исанову.

Насирдин Исанов — талантливый лидер и волевой человек, который внёс весомый вклад в государственную политику, строительство, науку, экономику страны. Его карьера началась с рядового рабочего, после чего он достиг самого высокого официального уровня. Насирдин Исанов, окончивший институт в 1966 году и получивший образование инженера-строителя по специальному направлению, начал работать в тресте «Ошкурулуш». Именно в эти периоды в Оше построили текстильную фабрику, новые жилые комплексы, социальные объекты. Молодой специалист Насирдин Исанов с энтузиазмом приступил к работе и писал статьи о строящихся объектах в Оше.

Султан Ибраимов, тогдашний глава Ошской области, обратил внимание на труды квалифицированного молодого специалиста, познакомился с ним и заметил, что он принадлежит к числу молодых людей, на которых возлагают большие надежды. Его пригласили на партийные руководящие должности. Эти два сына кыргызского народа показали следующему поколению лучший пример принципа «учитель-ученик».

С 1970-х годов Насирдин Исанов занимал партийные и комсомольские должности, вошёл в ряды руководителей, активно занимавшихся организацией строительства Токтогульской ГЭС. В результате упорного труда молодого лидера избрали в Верховный Совет Киргизской ССР от Баткенского избирательного округа. Он, продолжая усердно работать, занимая руководящие должности в строительной отрасли республики, смог проявить себя как принципиальный, дальновидный управленец. Турдакун Усубалиев, возглавлявший в то время нашу республику, в своих воспоминаниях отмечал, что Насирдин Исанов сформировался как прекрасный руководитель. Как министр строительства Киргизской ССР Насирдин Исанов управлял строительством таких важных объектов республики, как золоторудный комбинат «Макмал», филармония им. Т. Сатылганова, аэропорт «Манас», Национальная библиотека, Кара-Балтинский ковровый комбинат, завод полупроводниковых материалов «Таш-Комур», «Белый дом» и площадь Ала-Тоо в столице. В 1991 году Насирдину Исанову поручили возглавить первое в истории нашей независимой республики правительство. Предлагая его на должность главы правительства, Президент Аскар Акаев заявил, что «на сегодня нет альтернативы Насирдину Исанову по образованию, опыту и человеческим качествам». Как известно, в то время в стране сокращалось производство, росла безработица, накапливались долги перед бюджетниками и экономикой, а сама экономика находилась в рецессии. При этом в Верховном Совете Киргизской ССР, когда Насирдина Исанова избрали главой правительства, отметили, что предложенная должность его совершенно не радует, а наоборот, беспокоит. Возглавляя правительство страны, он дал конкретные рекомендации по вопросу перехода от плановой экономики к рыночной. Последующие события доказали, что его рекомендации оказались наиболее правильными. Свой богатый опыт, глубокие знания, интуицию, управленческий талант Насирдин Исанов использовал в интересах Родины.

Насирдин Исанов твёрдо стоял на своей позиции в вопросе золотого рудника «Кумтор», ставшего важнейшим вопросом в истории независимой Кыргызской Республики, что добывать кыргызское золото станем только мы. Но, к сожалению, цель мошенников была достигнута, и очень прискорбно, что всё это закончилось печальной судьбой Исанова. Однако в 2021 году золотой рудник «Кумтор» полностью передан в собственность государства. Теперь он успешно работает на благо народа и на развитие страны.

Как говорится: «Даже если хороший человек уйдёт, то, что он сделал, останется навсегда». Наш старший брат Насирдин продолжит жить в нашей памяти вечно. Наш народ знает и помнит его как честного человека, который ставил интересы государства выше собственных. Такова судьба, что его заслуги перед Родиной оценены после смерти и он удостоен высшей награды страны.

Дорогие соотечественники!

Немаловажно отметить труд и высказать похвалу рабочей группе ОшГУ, которая инициировала и взялась за строительство памятника Насирдину Исанову. Я очень надеюсь, что получившие здесь образование студенты изучат исторический путь великого человека и начнут двигаться вперёд с патриотическим духом. В настоящее время государство уделяет особое внимание образованию. В прошлом году специальным указом решили предоставить «Особый статус» пяти высшим учебным заведениям нашей страны. Среди них есть и Ошский государственный университет. Перед этими учебными заведениями поставлена задача провести реформы в соответствии с международными стандартами, предоставив им большую организационную, финансовую и академическую автономию. Я знаю ОшГУ как учебное заведение, стремящееся к обновлению. Хочу подчеркнуть, что по инициативе университета началось строительство семиэтажной медицинской клиники. Рассчитываю, что эта клиника станет самым масштабным историческим зданием, построенным учебным заведением в истории кыргызской медицины. Желаю, чтобы Ошский государственный университет и дальше добивался больших успехов в образовании, научных исследованиях, международном сотрудничестве, стал одним из лучших университетов мира, сплочённым сообществом покорил большие высоты. Ещё раз поздравляю всех вас с открытием памятника видному государственному деятелю, Герою Кыргызской Республики Насирдину Исанову».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -